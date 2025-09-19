Madrid Corre por Madrid reúne este domingo a 10.000 participantes en una prueba dedicada a la Hispanidad

Más de 10.000 participantes van a correr este domingo en una nueva edición de 'Madrid corre por Madrid', patrocinada por Ibercaja Madrid y dedicada en esta ocasión a la Hispanidad.

La carrera tendrá lugar el domingo 21 de septiembre, a lo largo de 10 kilómetros entre la calle Bravo Murillo y el Paseo de Camoens. El propósito es celebrar a través del deporte las raíces compartidas y promover el encuentro entre América y España.

En lo deportivo, la carrera volverá a contar con la participación de los dos atletas madrileños que ganaron la edición 2024 de la prueba en categoría masculina y femenina, Fernando Carro y Clara Viñarás.

Esta edición reunirá a más de 10.000 corredores provenientes de 43 países, entre ellos España, Francia, Estados Unidos, México y Brasil. En cuestión de género, el reparto es de un 33 por ciento de mujeres y un 67 por ciento de hombres entre los inscritos.

La Comunidad de Madrid, a través de la Fundación Madrid por el Deporte, promueve desde 2008 esta carrera popular, organizada por MAPOMA, un evento solidario que siempre ha mantenido su compromiso con la sociedad, llegando a donar más de 200.000 euros€ a diferentes causas solidarias. En esta edición 2025 la Asociación de Víctimas del Terrorismo será beneficiaria de dicho compromiso.

Por otra parte, entre el 27 y el 28 de septiembre se va a celebrar en el Circuito del Jarama la competición por equipos 'Mussara 24 H, una carrera de ultrarresistencia que se desarrollará en formato de 12 o 24 horas, por equipos de 2, 4, 6 u 8 participantes, con el objetivo de completar el mayor número de vueltas en un circuito de 3,850 km. Toda la información sobre el evento se encuentra en esta web.

Mussara nació en 2015 con el objetivo de transformar el ciclismo amateur y acoger otro tipo de pruebas cicloturistas, y desde entonces es la marca pionera que ha ido transformando la experiencia del cicloturismo hasta convertirse en el gran referente del sector.

Con presencia nacional también en otras ciudades como Barcelona o San Sebastián y acciones durante todo el año, Mussara es el único gran circuito de pruebas cicloturistas en España.

Casi 8 millones de españoles declaran montar en bicicleta con cierta regularidad, y 2,8 millones con asiduidad. A nivel amateur, el ciclismo ha explotado, además, como deporte social.