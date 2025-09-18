Ayuso celebra el éxito de la Fórmula 1 en Madrid: las entradas generales se agotaron en dos minutos

La cuenta atrás ha empezado. En la Puerta del Sol un reloj muestra los días, las horas y los minutos que quedan para la llegada de la Fórmula 1 a Madrid. Será dentro de menos de un año: el 13 de septiembre de 2026 ... a las 15.00 horas. Este jueves, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado el éxito que, un año antes, ya está teniendo este acontecimiento deportivo y ha destacado que las entradas generales se han agotado en apenas dos minutos.

«Somos capital mundial del deporte. La Fórmula 1 ya ha empezado la cuenta atrás y les voy a dar una grandísima noticia. El lunes salió a la venta a las entradas, la preventa, superando todas las expectativas. Las localidades generales se agotaron en dos minutos y hay además una lista de 235.000 personas, especialmente desde América e Hispanoamérica», ha explicado Ayuso.

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento madrileño, Carlos Díaz-Pache, había preguntado a la presidenta, en la sesión de control, por su valoración sobre «los avances producidos en el desarrollo del circuito de Fórmula 1 en Madrid». «Va a ser el Gran Premio de Fórmula 1 para Madrid y para España a ojos del mundo», ha destacado Ayuso, visiblemente satisfecha por un evento deportivo internacional en el que está poniendo la máxima ilusión de la administración autonómica.

Ayuso ha lamentado, eso sí, la falta de apoyo que está viendo por parte de la izquierda madrileña, que suele oponerse a este tipo de acontecimientos que sitúan a Madrid en primera línea mundial: «Felicito además al circuito de Montmeló porque tiene el apoyo de toda la izquierda, de los separatistas y del Gobierno de Sánchez. ¡Qué suerte tienen porque han recibido decenas de millones de euros durante todo este tiempo y a nadie les parece mal, como la Ryder Cup de Golf o la Copa América, qué suerte tienen, de verdad!»

El Gran Premio de España de Fórmula 1 supone el regreso a la capital de un deporte que alcanza audiencias anuales de más de 1.500 millones de personas, tras más de 45 años de ausencia. Se trata de uno de los eventos con mayor repercusión mediática del mundo, con una media de 400.000 espectadores por carrera y 50 millones en redes sociales, según han destacado desde la Comunidad de Madrid.

La cuenta atrás en la Puerta del Sol se activó cuando el cronómetro marcaba exactamente un año para el pistoletazo de salida a la cita madrileña.