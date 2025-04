Madrid no cerrará Valdemingómez hasta alcanzar el 10% de vertidos

La capital cada vez genera menos residuos y los recicla mejor, pero aún queda camino por recorrer para cumplir con los ambiciosos objetivos medioambientales que marca la Unión Europea. Así, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid dio ayer luz verde a la nueva ... Estrategia de Residuos, que se extenderá hasta 2030 con un presupuesto estimado de 3.063 millones de euros. La gestión de estos desechos, detalló Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, supone una importante carga a nivel presupuestario y no es nada sencillo desde el punto de vista técnico. Cada madrileño, desveló, genera 1,1 kilos de residuos cada día.

Esta nueva hoja de ruta, aclaró Carabante, no contempla a corto plazo el cierre de la incineradora de Valdemingómez. «No renunciamos a ella no sólo porque sea un mejor recurso que el vertedero, sino porque Madrid no se lo puede permitir, porque tenemos unos objetivos que cumplir. Europa establece para el año 2035 un máximo de residuos que van al vertedero del 10%», aclaró ayer el delegado. Actualmente, el 33% de los residuos acaban en estos depósitos. Para Carabante, en este sentido falta «pedagogía»: «La izquierda, en contraposición a los criterios técnicos y a lo que dicen los movimientos verdes en Europa, prefieren que vaya al vertedero, que desde el punto de vista ambiental tiene un mayor impacto». Lo que sí marca la nueva normativa es un máximo de residuos depositados en vertedero del 40% en 2025; el 20% en 2030 y el 10% en 2035.

La única forma de bajar estos porcentajes, es «seguir mejorando la recogida, reutilizando y reciclando», reconoció el delegado. De este modo, la Estrategia de Residuos de Madrid también exige un progresivo aumento del reciclaje: el 55% en 2025, el 60% en 2030 y el 65% en 2035. El año pasado, se reciclaron el 36% de los desechos domésticos; el 52% si sumamos los comerciales.

Otra meta ya cumplida es la correcta separación de la basura. Para 2035, el porcentaje de residuos municipales recogidos por separado debe ser el 50% del total, y en Madrid ya es del 51,4%. En este sentido, el delegado cree que los nuevos contratos, que incrementaron las frecuencias de recogida, están funcionando, por lo que no se plantea modificarlos. El gran reto, reconoció, sigue siendo el cubo naranja: el 81% de su contenido debería ir a otros contenedores.

Este plan, que se concreta en nueve programas, 44 acciones y hasta cien iniciativas, incluye también medidas específicas para mejorar la gestión de residuos en edificios municipales, optimizar el tratamiento en las instalaciones del Parque Tecnológico de Valdemingómez y potenciar el ReMAD, la iniciativa de intercambio gratuito de objetos para darles una segunda vida.

«Tarde»

Para la oposición, este plan municipal llega «tarde y mal». «Nos deja muy preocupados. Aprueban una estrategia con cuatro años de retraso y el único objetivo es seguir quemando basura al menos hasta 2040», señaló la líder de Más Madrid, Rita Maestre, que añadió que a la gestora de la incineradora le han dicho que puede seguir funcionando «15 años más».

Desde el PSOE, la edil Emilia Martínez ha criticado que las campañas de información y concienciación son «insuficientes» y es necesario alcanzar unas tasas de separación en origen y reciclaje «muchísimo más altas».