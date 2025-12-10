Lole: «Lo que hace Rosalía ya estaba hecho, eso no es revolucionar el flamenco»

En 1975, antes de la muerte de Franco, se publicaron varios discos que traían vientos de cambio. Pero 'Nuevo Día', de Lole & Manuel, fue un huracán. Cincuenta años después, Manuel Molina ya no está con nosotros. Pero Lole Montoya sigue en activo –a ... su manera, porque tampoco se deja ver mucho– y este domingo va a celebrar el aniversario de aquel debut discográfico cantando sus mejores canciones para cerrar la sexta edición de la Muestra de Flamenco de Vallecas, 'Miradas Flamenkas', que le rinde homenaje al dúo y a la revolución que trajo al género.

¿Qué le parece el ciclo de conciertos y la exposición que han hecho en su honor?

Está siendo una cosa preciosa. ¡Hay una vida entera ahí! Hay fotos muy bonitas de nuestros ensayos, tocando en casa junto a la chimenea... Al ver la exposición me he puesto a llorar de la emoción y todo.

Noticia Relacionada Lole y Manuel, la leyenda vive en Vallecas Nacho Serrano El ciclo 'Miradas Flamenkas' rinde homenaje al dúo en el Centro Cultural Pilar Miró con conciertos y una exposición

¿Qué recuerda de aquellos días?

Recuerdo que era todo muy nuevo, recuerdo tener la sensación de estar creando algo nuevo, de estar muy emocionados con lo que estábamos haciendo para el flamenco. Y sobre todo recuerdo divertirnos mucho. Eran otros tiempos, en los que la música era solo diversión para nosotros.

¿No tenían miedo de cómo iba a recibirse su revolución flamenca?

Antes de grabar el disco hicimos algunas actuaciones, y ya veíamos las ganas de la gente de escuchar cosas nuevas, diferentes. Cuando salió el disco conseguimos algo que va mucho más allá de la fama y el dinero. Fue algo más profundo. Fue el primer paso para que el flamenco empezara a abrirse. El flamenco casi siempre se había hecho desde el dolor, y nosotros dejamos entrar un poco de luz y alegría, que era lo que querían los españoles en ese momento, porque ya se sentía ese espíritu de cambio. Ojalá España volviera a tener la actitud que tenía entonces.

«Quiero sacar un disco de versiones de Sinatra, Ella Fitzgerald y Antonio Machín»

Los puristas no tuvieron esa apertura de miras.

No. No nos entendieron. No entendían lo que cantábamos, ni cómo sonábamos. Con los siguientes discos pasó lo mismo. Luego vino Camarón de la Isla con 'La Leyenda del Tiempo', pero el nuevo flamenco ya lo habíamos inventado nosotros. Me gustaría que ahora alguien hiciese algo nuevo, para aprender yo también (risas).

Dicen que Rosalía sí ha hecho algo nuevo con el flamenco.

Todavía no he podido escuchar su último disco, con tanto lío que he tenido con todo lo que se ha organizado por este aniversario. Yo sé que a ella le gusta mucho el flamenco, la he visto un poquito tocar las palmas, sabe cantar la bulería... pero lo que hace ella ya estaba hecho. Eso no es revolucionar el flamenco. Ha abierto una serie de caminos con influencia de mucha gente.

¿Qué planes tiene para el futuro?

He grabado una serie de canciones, versiones de clásicos de Frank Sinatra, de Ella Fitzgerald, de Antonio Machín, que también tenía una manera muy bonita de cantar, y me gustaría que lo sacara alguien.