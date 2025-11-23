Lole y Manuel, la leyenda vive en Vallecas

Un 'Nuevo día' alumbró España en 1975 cuando el dúo Lole y Manuel lanzó al mundo su primer disco, una obra que hizo otra vía de agua más en la barca del inmovilismo purista que llevaba ya años hundiéndose en su tozudez.

Este año se cumple el quincuagésimo aniversario de la publicación de un álbum cuya trascendencia no puede resumirse en unas pocas líneas, pero sí con la Muestra de Flamenco de Vallecas Miradas Flamenkas de la Comunidad de Madrid, dirigida por Paloma Concejero, que conmemora esta fecha en una emocionante edición que contará con la presencia de la propia Lole para clausurar el festival y de su hija Alba Molina, y en la que el recuerdo y homenaje a la pareja de artistas andaluces permeará los conciertos y la exposición de esta sexta edición.

Lucas Bun y Aitana Rousseau abrieron hace una semana el ciclo de conciertos, que ayer recibió a la guitarrista Luna La Hara y este domingo da la bienvenida a Víctor Iniesta, uno de los fundadores del mítico grupo Elbicho, que estrena su homenaje a Lole y Manuel en 'Claveles y rosas', un título tomado de la letra de la canción 'Alegrías de la Lole' incluida en el disco 'Pasajes del alma'. Su fusión musical, que parte del flamenco, los ritmos africanos y el rock, recorrerá temas propios y alguna de las canciones del dúo andaluz.

Alba Molina, hija de Lole y Manuel, grabó su primer disco a los veinte años, 'Despasito', producido por su padre y Alejandro Sanz. La profunda vinculación con sus progenitores la expresó en tres álbumes posteriores y vuelve a mostrarla en el concierto que ofrece en Miradas Flamenkas el 29 de noviembre, con un repertorio de temas de sus padres, en versiones muy especiales, acompañada al piano por Álvaro Gandul.

El baile de José Manuel Álvarez remeda la acción de la toma fotográfica en 'Captura y fuga' (30 de noviembre), un homenaje al fotógrafo suizo René Robert, fallecido trágicamente en una calle de París en el año 2022. Robert retrató a importantes artistas flamencos entre los que se cuentan Camarón y Paco de Lucía, y el escenario de esta función es un laboratorio donde los movimientos del baile se disparan, en una sucesión de imágenes impactantes, acompañadas por proyecciones de esas instantáneas y composiciones musicales que combinan sonidos del flamenco tradicional con texturas electrónicas.

'Delirio' es el título del disco y del espectáculo que la cantante jienense Blanca La Almendrita presentará el 13 de diciembre. El flamenco se mezcla con el beat, el quejío con sonidos árabes y tintes de rock psicodélico impregnan las canciones en una propuesta emergente e innovadora, que se presenta en Miradas Flamenkas en una formación de cuarteto.

La despedida de Miradas Flamenkas se celebrará a lo grande el 14 de diciembre con el que será el concierto más esperado, el de Lole Montoya y su álbum fundacional 'Nuevo día'. La cantaora sevillana, hija de Juan Montoya, bailaor, y de Antonia Rodríguez 'La negra', cantaora y bailaora nacida en Argelia, repasará los temas más importantes de esta obra de ruptura y otros que junto a su compañero, fallecido hace diez años, han marcado la música española y el flamenco.

El público de Miradas Flamenkas será recibido en el Centro Cultural Pilar Miró por una intervención del espacio en el que se recrearán míticas imágenes del dúo gitano que formaron Lole y Manuel. Este recorrido por la vida y la discografía de la pareja de artistas andaluces, que se exhibe hasta el 14 de diciembre, envolverá al visitante en un ambiente que apela a los cinco sentidos y retrotrae a la década de los 70, la contracultura y el movimiento hippie que tanto inspiraron a la pareja para revolucionar el flamenco.