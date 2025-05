Estas tardes de morirse mayo me traen otras tardes, otra edad. Otros 'isidros'. Me recuerdo y me veo en las bullas de entrada, creo recordar a Chapu, y unas Ventas que entonces no me imponían lo que me imponen ahora en la segunda madurez. ... Recuerdo que caían tormentas y yo andaba explicando, a mi compañero, lo que era el miedo, lo que eran los espacios, lo que era el arte.

Los 'isidros' me evocan también aquella novelita de Montero Glez, 'Sed de champán', que más que novelita es novelaza y que está el canon de eso en lo que soy monomaniaco, la gran novela madrileña. Perdón por repetir la palabra novela con tanta fruición y tanta libertad. Y luego de la faena, la vuelta a casa, de traje. Con mis castellanos y mi pelo que se fueron como se fueron los recuerdos felices de Madrid. Noticia Relacionada LAPISABIÉN Los 'merenta' Jesús Nieto Jurado En estas tardes de mayo, la corrida está por televisión y la ciudad se me hace un viacrucis cuando enfilo el metro. Llegan las primeras vaharadas de la primavera que sé que está, que sigue estando arriba, en la arena de la plaza y en las terrazas al sol, que todavía es dulce. Anochecía cuando llegaba a casa y veía los pisos de estudiantes iluminados, con los balcones llenos de nervios, hablándose de un bloque a o otro, con los ecos resonando en la ciudad que se disuelve hacia el verano. Era otro tiempo, los telefonitos no restallaban y Madrid tenía otro ritmo. La corrida era antes, y después, como ahora. Eran los inicios del postureo y aún dejaban hablar a los catedráticos de tendido, que siguen estando pero ya afónicos de tanto pregonar al vacío. Se preguntaba el poeta que qué tendrán las noches de junio. Yo me pregunto que qué tendrán las de mayo. Y sus tardes.

