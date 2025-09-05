Suscribete a
María Pombo no lee y escuece mucho a quienes sí leen

No creo que la lectura sea arma que arrojar contra otro, ya que ser bobo viene de cuna, leas o no leas

El síndrome Peter Pan

La influencer María Pombo
La influencer María Pombo
Este mentidero estrena en septiembre con ilusión y reverencia. No hace falta ir a todas partes para que las cosas vengan a ti, de golpe y porrazo, como una invitación de cinco estrellas al chisme de la semana. María Pombo, la millonaria influencer, líder de ... la «cosavostra», ha incendiado las redes sociales en un vídeo en el que reconoce que no lee. «No sois mejores porque os guste leer. Hay que superarlo», dice, aunque reconoce que tiene algunos libros heredados de su abuela: cinco o seis tomos de El Cossío (la mejor y más completa enciclopedia taurina de todos los tiempos), uno de Picasso, El Principito, y varios de decó. Me gusta usar palabras como decó. Me hace sentir un poco del rollo.

