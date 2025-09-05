Este mentidero estrena en septiembre con ilusión y reverencia. No hace falta ir a todas partes para que las cosas vengan a ti, de golpe y porrazo, como una invitación de cinco estrellas al chisme de la semana. María Pombo, la millonaria influencer, líder de ... la «cosavostra», ha incendiado las redes sociales en un vídeo en el que reconoce que no lee. «No sois mejores porque os guste leer. Hay que superarlo», dice, aunque reconoce que tiene algunos libros heredados de su abuela: cinco o seis tomos de El Cossío (la mejor y más completa enciclopedia taurina de todos los tiempos), uno de Picasso, El Principito, y varios de decó. Me gusta usar palabras como decó. Me hace sentir un poco del rollo.

El caso es que ese universo fecal que son las redes sociales se ha llenado de protestas, críticas, burlas y todo tipo de vendettas digitales contra la Pombo, generalmente provenientes de personas que leen y que se han visto ofendidas por la ocurrencia de la chica que no lee. Lo curioso y a la vez inquietante, es que todas las personas que leen se las presupone cultas y, por tanto, mucho menos exigentes con las bobadas de la chica de turno. Pero en este caso, parece que los lectores habituales han dejado de lado sus libros para meterse de lleno en el mundo de los aguijones y los ofendiditos, llamándola de todo.

Este escarnio público me confirma la teoría que sostiene María Pombo. Leer no te hace mejor. Mejor se viene siendo desde que uno nace, del mismo modo que un hijo de puta demuestra sus virtudes desde niño. De hecho, hay tantas publicaciones nuevas al año (alrededor de ochenta mil) que por narices se editan miles de libros para gente que no lee, como María Pombo.

Me extrañaría que ninguna editorial con fondo literario de piscina infantil no estuviera ya, manos a la obra, para editar el libro de María Pombo, con la frase de faja de «la chica que tenía miedo a las páginas» o «vida y milagros de una chica que no lee». Preparen sus chequeras porque huele a bombazo editorial del año. Ya se sabe que hay dos tipos de editoriales: las que editan literatura y son pobres, y las que son ricas porque no editan literatura. Y en ese camino de libros editados parece que hay montones de lectores a los que les molesta mucho que María Pombo no lea.

Parecen personas que están en dos mundos a la vez: el de la lectura y el de la pantalla, pero quieren, ante todo, dejar muy claro que ellos son mejores porque sí leen. Leer te cultiva la mente, la memoria y te permite conocer cosas que van a pasar por delante de ti tarde o temprano. Pero no creo que la lectura sea un arma que arrojar contra otro, por muy bobo que sea, ya que ser bobo viene de cuna, leas o no leas. Del mismo modo que ser un animal que lanza libros a la cabeza de quienes no leen, ya era un animal antes de leer el Ulises de Joyce por quinta vez.

Leer por leer es tontería, que diría Mota, pero es raro que leyendo tengan tiempo (y ganas) de criticar al resto, muy especialmente a alguien tan distinto, o eso se supone, de quienes leen así de bien. María Pombo se ha hecho famosa utilizando las plataformas de la bobada, de una bobada muy rentable y que la permite seguir viviendo sin complejos una vida de complejos. Le da pereza leer un libro, pues bien, ¿a ti qué más te da? El éxito en un país como el nuestro no depende de lo culto o inculto que sea alguien. A los focos me remito. Pero me molesta mucho que alguien apalee a otro por el mero hecho de decir que le aburre leer. Tanto, como a mi ver sus vídeos en los que enseña una camiseta o promociona la colonia de una amiga suya. Me importa un huevo, la colonia, su camiseta, la Pombo y sus no lecturas. Háganse un favor: no sean tan susceptibles a las palabras de los demás. Es la única manera de no saltar por la ventana al ver el país que tenemos.