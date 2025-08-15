Suscribete a
el mentidero

La 'gauche tontín'

Espero un manifiesto que de verdad defienda los intereses de quienes están en peligro

Cuando Madrid vuelve a Madrid

Pedro Almodóvar, en una manifestación por la sanidad pública
Pedro Almodóvar, en una manifestación por la sanidad pública
Gato Magerit

Madrid

Necesito un manifiesto ya. Pero urgentemente. Espero que alguno de mis colegas me lo pase, me consulte, me haga partícipe de esos principios tan sólidos que me obliguen a plasmar mi rúbrica bajo un mandamiento de comportamientos irrenunciables y solidarios. Creo que de todas las ... causas que están en boca de todos, me quedo con La Sociedad Internacional para la Preservación del Silencio de los Pingüinos, la Asociación Contra el Olvido Prematuro de las Contraseñas y, como no podía ser de otra manera, con el Frente de Liberación de los Calcetines Desaparecidos en la Lavadora. Si nos unimos seremos más fuertes.

