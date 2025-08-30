Suscribete a
El síndrome Peter Pan

Ellas se ponen bótox y ellos zapatillas. Al final es el mismo complejo: hacerse mayor

No ha terminado agosto y empiezo a recibir invitaciones para cosas a finales de septiembre. La tribu sigue en Formentera, aunque me han dicho que empiezan a mirar hacia Menorca y otras islas más asequibles, porque las cosas se están poniendo muy caras en la ... isla menor. Mucho italiano y las casas de alquiler a precio de piso modesto entre la M-50 y la que vendrá después. Los políticos, gracias al fin del verano, dejarán de hacer declaraciones con esa vestimenta de chiringo de playa que molesta el doble viniendo de ellos.

