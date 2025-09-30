Ayuso exhibe la fuerza de Madrid, que representa ya el 19,8% de la economía nacional

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado su participación en el Real Estate Forum, un evento internacional de inversión organizado por la multinacional BlackRock, para presumir del éxito de esta región y de su potencial, y lo ha resumido ... con un dato que refuerza su situación como motor económico de España: la Comunidad representa ya el 19,8 por ciento de la economía nacional.

«Madrid es la mejor región para trabajar y sobre todo para vivir», ha presumido la presidenta regional, quien ha insistido en que esta Comunidad reúne las mejores condiciones para invertir, pero también cuenta con «los mejores servicios públicos» y con una seguridad jurídica garantizada.

Ayuso se ha referido de forma especial al crecimiento de Madrid en los próximos años y a la vivienda. Ha dejado claro que en Madrid no se va a intervenir la vivienda, porque eso «limita el mercado», y se va a defender la propiedad privada como principio. Además, habrá burocracia, pero solo la estrictamente necesaria, y no se subirán los impuestos «a capricho». «Somos una región única en España, donde no tenemos impuestos propios. Somos la que más recauda y la que más aporta al conjunto de la nación», ha destacado en el foro.

«Lo más importante es dar seguridad», ha insistido Ayuso, quien ha subrayado que es imprescindible que «ningún inquilino se quede desprotegido». «Si no hay seguridad no hay libertad y si no hay un Estado de Derecho firme y que dé garantías nada funciona».

La presidenta madrileña ha aportado algún datos sobre las previsiones de construcción en Madrid: actualmente hay 84 millones de metros cuadrados urbanizándose, 31 desarrollos inmobiliarios, donde se prevé la construcción de otras 250.000 viviendas. «Se están concediendo 25.000 visados de fin de obra al año».

Ayuso ha incidido en el liderazgo de Madrid como motor económico de España y ha dado un dato: la Comunidad de Madrid representa ya el 19,8 por ciento de la economía nacional, del PIB de España, «una décima de crecimiento por encima del conjunto del país». Además, en la región «sigue bajando la deuda, un 12,3 por ciento, 8,7 puntos por debajo de la media de España». «Tenemos la deuda más baja porque es un abuso dejar como herencia una deuda a las siguientes generaciones», ha defendido.

Ante los inversores internacionales, ha defendido los servicios públicos «de la máxima calidad» que hay en esta región. «Invertir en Madrid no es solo una cuestión de números y trabajo, también es una forma de entender la vida». En ese sentido, ha recordado que Madrid tiene la mayor esperanza de vida de Europa, con las menores listas de espera sanitarias de España. «Tenemos seis de los 10 mejores hospitales de España».

No se ha quedado atrás en la defensa del sistema educativo en Madrid, con un sistema bilingüe al que se acogen más de 600 centros educativos. «Somos la segunda región en Europa con más empleo tecnológico. Es un sector que aporta el 30 por ciento de la economía madrileña». Y ha anunciado que el nuevo Centro contra Ciberataques se inaugurará en el primer trimestre de 2026, con el objetivo de proteger a toda la administración de la Comunidad y todos sus ayuntamientos.