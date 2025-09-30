Suscribete a
Ayuso exhibe la fuerza de Madrid, que representa ya el 19,8% de la economía nacional

Anuncia que en el primer trimestre de 2026 se inaugurará el Centro contra los Ciberataques

Ayuso anuncia planes para empresas e inversores que hagan de Madrid un «puerto seguro» frente al Gobierno central

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el desayuno informativo del Fórum Europa
Mariano Calleja

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado su participación en el Real Estate Forum, un evento internacional de inversión organizado por la multinacional BlackRock, para presumir del éxito de esta región y de su potencial, y lo ha resumido ... con un dato que refuerza su situación como motor económico de España: la Comunidad representa ya el 19,8 por ciento de la economía nacional.

