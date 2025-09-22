Madrid registra un crecimiento interanual del 2,9%, superando la media nacional: «Es el motor económico de España»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes que la economía madrileña registró en el segundo trimestre de este año un crecimiento interanual del 2,9 por ciento, una cifra que, según ha subrayado, vuelve a situarse por encima de la media nacional.

Durante la inauguración de la segunda edición del Madrid Investment Forum, Ayuso destacó que la región es «el motor económico de España», al recordar que un tercio de las cifras nacionales procede de la capital.

Asimismo, señaló que desde 2019 el crecimiento acumulado en Madrid asciende al diez por ciento, lo que supone 2,7 puntos más que la media española y casi el triple que el de la zona euro.

En su intervención, la presidenta defendió que «en estos movimientos tan imprevisibles en el nuevo orden mundial, somo los que vamos en otra dirección, en otro sentido, porque Madrid es la de las alianzas, la de la libertad, la que no se cierra, no se ensimisma y la que acoge con los brazos abiertos todo lo bueno que alguien tenga que aportar», aseguró.