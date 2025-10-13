Suscribete a
Ayuso denuncia que Sánchez le debe a Madrid 10.500 millones de euros

Son impagos de la Ley de Dependencia, inversiones no ejecutadas y menos fondos europeos por habitante

Sánchez, al ataque contra Ayuso por «el negocio redondo» de González Amador

Isabel Díaz Ayuso, en el Día de la Hispanidad
Isabel Díaz Ayuso, en el Día de la Hispanidad
Sara Medialdea

Madrid

En la Real Casa de Correos han sacado lápiz y papel y se han puesto a sumar la deuda que el Gobierno central mantiene con ellos. Y el resultado del cálculo es una cifra apabullante: 10.500 millones de euros desde 2019, que es el ... año en que Isabel Díaz Ayuso llegó a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Una cantidad que resulta de sumar deudas por leyes inaplicadas como la de la Dependencia, servicios públicos cuya financiación no se ha cubierto como el transporte, y ayudas de la Unión Europea que no han llegado por haber sufrido Madrid «un castigo», aseguran.

