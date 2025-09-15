Sánchez, al ataque contra Ayuso por «el negocio redondo» de González Amador

El presidente del Gobierno que acusa a la oposición de alimentar la crispación política se ha abonado hoy a caldear el clima de enfrentamiento. Pedro Sánchez, que sabe lo que es sufrir en carne propia la utilización de las causas judiciales contra su esposa, Begoña ... Gómez, para debilitarle, pasa al ataque con la misma estrategia. En una intervención ante las huestes socialistas, la tradicional interparlamentaria que abre el curso en el Congreso de los Diputados, el jefe del Ejecutivo ha decidido 'acordarse' de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, para atacar la gestión de los recursos públicos de la presidenta madrileña.

Sánchez ha presumido de haber inyectado en los últimos seis años en la Comunidad de Madrid 130.000 millones de euros, 43.000 millones más de lo que invirtió Mariano Rajoy, y ha criticado que solo un 45% se haya dedicado a servicios públicos, mientras que el resto «lo ha devuelto a través de regalos fiscales a grandes fortunas de la capital, por valor de 5.000 millones de euros, y contratos a la empresa Quirón y otras muchas empresas por valor de 1.000 millones de euros».

Por si esta mera referencia no hubiera sido suficiente, Sánchez ha querido ir más allá, hablando de «un negocio redondo para conseguidores como Alberto González Amador que multiplicó por siete sus ingresos en un año. Una terrible noticia para siete millones de ciudadanos y ciudadanas en Madrid, a quienes cada día les cuesta más conseguir una cita médica o una plaza de educación para sus hijos y sus hijas». A continuación, ha insistido en «las grandes empresas que, oh casualidad, acaban también vinculadas con algunos de sus familiares».