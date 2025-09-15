Suscribete a
Sánchez, al ataque contra Ayuso por «el negocio redondo» de González Amador

Utiliza a la pareja de la presidenta madrileña para criticar la financiación «a grandes empresas vinculadas a algunos de sus familiares»

Ayuso se harta de los ataques de la izquierda por su novio: «¿Con quién puedo salir? ¿Con el hermano de Sánchez?»

Sánchez, al ataque contra Ayuso por «el negocio redondo» de González Amador
Madrid

El presidente del Gobierno que acusa a la oposición de alimentar la crispación política se ha abonado hoy a caldear el clima de enfrentamiento. Pedro Sánchez, que sabe lo que es sufrir en carne propia la utilización de las causas judiciales contra su esposa, Begoña ... Gómez, para debilitarle, pasa al ataque con la misma estrategia. En una intervención ante las huestes socialistas, la tradicional interparlamentaria que abre el curso en el Congreso de los Diputados, el jefe del Ejecutivo ha decidido 'acordarse' de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, para atacar la gestión de los recursos públicos de la presidenta madrileña.

