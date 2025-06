Ayuso defiende su libertad para salirse de la Conferencia de Presidentes: «Usan las lenguas cooficiales como arma para dividir»

Al terminar la reunión de la Conferencia de Presidentes, Isabel Díaz Ayuso ha comparecido ante los medios de comunicación para responder las preguntas de los periodistas, que se han centrado sobre todo en su salida de la reunión cuando los presidentes regionales de Cataluña y el País Vasco han hablado en sus lenguas cooficiales. Ayuso ha dejado claro su respeto por las lenguas cooficiales, «son una riqueza cultural», pera ha defendido su libertad para expresar su disconformidad con que se usen como «arma para dividir a los españoles».

La primera pregunta se ha centrado en el encontronazo que ha tenido con la ministra Mónica García, a la que no ha querido dar dos besos por sus acusaciones sobre los muertos en las residencias durante la pandemia y por llamarla «asesina». Ayuso ha explicado que ha dado la mano al presidente, a los líderes autonómicos y a todos los ministros, un lenguaje que «tiene que preservarse en una relación diplomática».

«Pero no quiero que me dé dos besos una persona que constantemente nos llama asesinos», ha subrayado. En ese sentido, ha recordado que el día anterior Más Madrid había acusado al Gobierno regional en el Pleno de la Asamblea madrileña de ejecutar «sentencias de muerte» contra los mayores. «Eso no es respeto institucional, es hipocresía. Y de hipócritas está el mundo lleno. Prefiero mantener una distancia y con darnos la mano hubiera sobrado», ha explicado.

A partir de ahí se ha centrado en la polémica por el uso de pinganillos por primera vez en la Conferencia de Presidentes. Primero ha dejado claro que para ella es un honor estar en Barcelona y en Cataluña, una ciudad y una región donde ha estado 12 veces como presidenta de la Comunidad de Madrid. Por eso, ha defendido que no tiene sentido que en los pasillos todos hablen en perfecto español y luego se tengan que poner pinganillos para entenderse en su propia casa, como es Cataluña dentro de España.

A su juicio, se pretende «visualizar un Estado plurinacional que no somos». «Somos plurilingües desde un punto de vista autonómico, pero no puede ser utilizado y reducido a un arma para dividir y para demostrar que los españoles en según qué regiones somos extranjeros en casa».

Por eso, ha defendido que tiene «libertad» para manifestar su posición como presidenta autonómica sobre lo que no le parece bien. «Quieren mostrar que somos plurinacionales, cuando no lo somos. Se utilizan las lenguas cooficiales para mostrar una España plurinacional que no existe».

«En lugar de ir a lo que nos une se utilizan las lenguas cooficiales para mostrar divisiones», ha insistido ante las preguntas de los periodistas, centradas en su mayoría en este asunto.

Ante la situación de haberse quedado sola entre los presidentes del PP en esa actitud, ya que ningún otro dirigente ha abandonado la reunión, Ayuso ha subrayado que tiene libertad para levantarse y salir, igual que el resto tiene libertad para no hacerlo. Ha explicado que sus compañeros han dado la bienvenida en gallego y valenciano y le parece «muy bien». «Pero tenemos un idioma que nos une a todos, a 600 millones de personas, y no sé por qué tenemos que seguir con la farsa del pinganillo. A las conferencias se va para entendernos entre todos».

«¿Se siente respaldada por sus compañeros?», se le ha inquirido. Ayuso ha sido tajante al responder que no necesita «hacer sainetes con nadie». «Del mismo modo», ha dicho, «que ningún presidente me ha pedido permiso para hablar en valenciano, mallorquín o gallego. Me parece bien que cada uno hable y se exprese como considere». A partir de ahí, ha remarcado que le parece una «farsa» que les obliguen a todos a utilizar el pinganillo. «Es utilizar las lenguas cooficiales, que son una riqueza cultural, para dividirnos».

«Quiero lo mejor para Cataluña, para los catalanes. Muchas veces no se utiliza el catalán como una riqueza sino como un arma de división. Pero en absoluto estoy en contra de las lenguas cooficiales. Pido libertad para manifestar que no me gusta esto. No pido que se me secunde, pido libertad para ser coherente», ha explicado.

La presidenta regional ha sostenido que lo suyo es «defender la unidad de España y defender la lengua española en España, es decir, en Cataluña».

Cuando se le ha preguntado qué hará en próximas Conferencias de Presidentes si se mantiene esta situación, por el uso de los pinganillos, ha vuelto a reclamar su libertad para manifestarse, igual, ha dicho, que los ciudadanos tienen libertad para hacerlo el próximo domingo en la Plaza de España de Madrid, lugar donde el PP ha convocado una concentración con el lema 'Mafia o democracia'.