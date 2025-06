Tensa Conferencia de Presidentes en Barcelona: última hora y comparecencias hoy de Pedro Sánchez, el Rey Felipe VI y Ayuso

Los presidentes de las comunidades autónomas se encuentran este viernes para celebrar una Conferencia de Presidentes que viene marcada por la tensión previa. Ante la propuesta lanzada por Pedro Sánchez en vivienda para la cumbre, las comunidades regidas por el Partido Popular (once de 17) ofreció ocho pactos para que no descarrilara el encuentro.

El presidente de Cataluña, anfitrión de la Conferencia, Salvador Illa ha sido entrevistado por TVE minutos antes del arranque de la cumbre. Illa ha dado dos mensajes claros: espera altura de miras en el debate y no entendería que ningún presidente se molestara por el uso de lenguas cooficiales en el encuentro, en referencia a lo que ayer dijo la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que dijo que no volvería y amenazó con abandonar el encuentro si se usaban pinganillos.

A 48 horas de la Conferencia de Presidentes, el Gobierno se saca de la manga un 'pacto de vivienda' que no consigue disimular que llega sin hacer los deberes en casi todas las áreas.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, está comentando en TVE la Conferencia de Presidentes. «No parece que lleguemos en un contexto político favorable para llegar a acuerdos», ha asegurado. Ha criticado la falta de acción en política de financiación, «las CCAA estamos infrafinanciadas», y ha criticado que «ni las comunidades ni el Gobierno quieren a los menores inmigrantes que han llegado a Canarias». Precisamente ayer el Supremo amenazó al Gobierno con medidas coercitivas si no cumplía .