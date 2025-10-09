Suscribete a
ABC Premium
Directo
El Gabinete de Seguridad de Israel se reunirá a las 16:00 para votar el acuerdo sobre Gaza

Los mejores planes que hacer este fin de semana en Madrid: del desfile militar del 12 de Octubre al concierto de Alizzz en Plaza de España

Desde ABC, te ofrecemos una selección de las mejores actividades de ocio para disfrutar del 9 al 12 de octubre en toda la Comunidad de Madrid

La cultura argentina aterriza en Madrid: danza, música, cine y teatro durante el mes de octubre

Decenas de personas durante el concierto de Gloria Estefan en la Plaza de Colón
Decenas de personas durante el concierto de Gloria Estefan en la Plaza de Colón ep

E. G.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Madrid continúa inmersa en su amplia programación de actividades de octubre, y este fin de semana la agenda se intensifica con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre. La capital se prepara para acoger numerosos eventos culturales y festivos que celebran el Día ... de la Hispanidad, con propuestas para todos los públicos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app