Los mejores planes que hacer este fin de semana en Madrid: del desfile militar del 12 de Octubre al concierto de Alizzz en Plaza de España
Desde ABC, te ofrecemos una selección de las mejores actividades de ocio para disfrutar del 9 al 12 de octubre en toda la Comunidad de Madrid
La cultura argentina aterriza en Madrid: danza, música, cine y teatro durante el mes de octubre
Madrid continúa inmersa en su amplia programación de actividades de octubre, y este fin de semana la agenda se intensifica con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre. La capital se prepara para acoger numerosos eventos culturales y festivos que celebran el Día ... de la Hispanidad, con propuestas para todos los públicos.
Entre los actos más destacados se encuentra el tradicional desfile militar, que recorrerá el Paseo de la Castellana y contará con la presencia de los Reyes y diversas autoridades del Estado. Además, la ciudad ofrecerá conciertos al aire libre en la Plaza de España, exposiciones temáticas, visitas guiadas y actividades familiares en distintos puntos de la capital.
EL JUEVES 9 DE OCTUBRE
Sofía y From en el nuevo ciclo de Chavalada Sound y Lola Bourne
Este jueves, 9 de octubre, Chavalada Sound, el festival de música independiente diseñado para impulsar a bandas emergentes y consolidar el movimiento indie nacional, junto con la promotora y agencia de booking Lola Bourne, unen fuerzas para traer un nuevo ciclo de estelares conciertos. En esta ocasión, Sofia y From marcarán el ritmo de la noche con su pop-synth en la sala Clamores (calle de Alburquerque, 14). Las puertas abrirán a las 19.30 horas para recibir al público, siendo el precio de la entrada de 16 euros.
Chavalada Sound acoge a los grupos más prometedores e interesantes del panorama musical independiente. Su cartel reúne algunas de las propuestas más destacadas de la actualidad, prometiendo ser su nuevo ciclo de conciertos una ventana al mejor indie emergente. Un festival diseñado para descubrir música auténtica y disfrutar de un ambiente único en conocidas salas de la capital como Clamores, Wurlitzer Ballroom, El Sótano o Siroco.
Más información:
-
Dónde: Sala Clamores, en Chamberí
-
Cuándo: Jueves, 9 de octubre, a las 20.00 horas
-
Precio: 16,50 euros.
EL DOMINGO 12 DE OCTUBRE
Desfile 12 de Octubre
Madrid acoge el desfile de la Fiesta Nacional de España, día que simboliza la efeméride de la expansión cultural y lingüística del país más allá del continente europeo. Efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional y Salvamento Marítimo, con vehículos terrestres y aeronaves, participan en el desfile, que se realizará a lo largo del Paseo del Prado y Paseo de Recoletos, iniciándose a la altura de la entrada principal del Jardín Botánico y finalizando su recorrido en la Plaza de Colón.
Más información:
-
Dónde: Plaza de Murillo, 2
-
Cuándo: Domingo, 12 de octubre, a las 11.00 horas
-
Precio: Gratuito
DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE
Open de España de Golf 2025
Pistoletazo de salida al Open de España de Golf 2025, que se celebrará entre el jueves y el domingo (días 9 a 12) en el Club de Campo Villa de Madrid. El golf es el segundo deporte con más federados en la Comunidad de Madrid, y el primero entre las mujeres. Tras la reciente victoria europea en la Ryder Cup, el golf español llega a Madrid en su mejor momento. La edición de este año del Open de España de Golf contará con la participación de Jon Rahm, uno de los mejores golfistas del mundo y tres veces campeón del Open de España, junto a otros nombres destacados como Shane Lowry, Rafa Cabrera-Bello o David Puig.
Más información:
-
Dónde: Club de Campo Villa de Madrid
-
Cuándo: Del 9 al 12 de octubre
-
Precio: Desde 30 euros
EL DOMINGO 12 DE OCTUBRE
El Hipódromo celebra el Día de l Hispanidad con una gran jornada de carreras
El próximo domingo 12 de octubre, el Hipódromo de La Zarzuela se vestirá de gala para celebrar el Día de la Hispanidad con una jornada especial que combina emoción, tradición y diversión para toda la familia. El evento contará con un completo programa de seis carreras de caballos, actividades infantiles y una amplia oferta gastronómica, convirtiéndose en uno de los mejores planes de ocio familiar para disfrutar del festivo en Madrid.
La carrera más destacada de la mañana será el Gran Premio de La Hispanidad, una de las pruebas más emblemáticas del calendario hípico nacional. Los mejores purasangres, que desfilarán delante del público antes de comenzar, competirán sobre una distancia de 1.600 metros, buscando alzarse con este prestigioso trofeo, símbolo de excelencia y tradición en el turf español.
Más información:
-
Dónde: Hipódromo de La Zarzuela
-
Cuándo: Domingo, 12 de octubre, desde las 10.30 horas
-
Precio: Desde 15 euros
HASTA EL 2 Y 3 DE NOVIEMBRE, RESPECTIVAMENTE
Halloween en Parque Warner y Parque de Atracciones
Madrid se prepara para vivir un Halloween único y escalofriante en sus principales parques de atracciones. Tanto Parque Warner como Parque de Atracciones de Madrid han preparado una programación especial llena de experiencias de terror y espectáculos que pondrán a prueba a los más atrevidos.
Parque Warner ofrece la experiencia nocturna, con las Halloween Scary Nights, las noches del 10, 17, 24 y 31 de octubre. Para las tres primeras fechas, el parque estará abierto hasta las 3 de la madrugada y, en la última fecha, el terror durará hasta las 4 de la madrugada. Este año, como novedad, los visitantes contarán con una nueva zona de terror: 'Cronohorror'. Será la más grande de la historia del parque hasta la fecha, con más de 50 personajes.
Más información:
-
Dónde: Parque Warner y Parque de Atracciones
-
Cuándo: Hasta el 2 y 3 de noviembre
-
Precio: Desde 28,90 euros (Parque de Atracciones) y 32,90 euros (Parque Warner)
EL JUEVES 9 DE OCTUBRE
Gran Gala Flamenco, el espectáculo flamenco más visto de España, vuelve a la capital
Gran Gala Flamenco es considerado como el espectáculo flamenco más visto de España. Un evento lleno de fuerza y emoción en el que los acordes de la guitarra se unen con la percusión del cajón y el sonido elegante del violín, mientras las castañuelas marcan el compás.
Un elenco de bailaoras y bailaores brillan sobre el escenario con su energía, su entrega y la elegancia de las tradicionales batas de cola que dibujan en el aire la esencia más pura del flamenco. Acompañados por las mejores voces del flamenco, cada función es todo un homenaje a la raíz y al presente de esta expresión artística que cautiva al mundo.
Más información:
-
Dónde: Capitol Gran Vía
-
Cuándo: Este jueves, 9 de octubre, a las 20.00 horas
-
Precio: Desde 35 euros
EL SÁBADO 11 DE OCTUBRE
Alizzz, gratis en Plaza de España por la Hispanidad
El cantante catalán ofrece un concierto en Plaza de España para presentar su segundo álbum, 'Conducción Temeraria'. En este trabajo, Alizzz profundiza en su estilo único, fusionando pop, rock y electrónica para entregar un disco brillante que captura una mezcla de emociones y experiencias en las que cualquiera puede verse reflejado, demostrando una vez más su incansable búsqueda por componer canciones rotundas y mantener la coherencia de su propuesta artística.
Más información:
-
Dónde: Plaza de España
-
Cuándo: Sábado, 11 de octubre, a las 21.30 horas
-
Precio: Gratuito. Acceso libre hasta completar aforo
HASTA EL 11 DE ENERO
Joyas del arte del virreinato del Perú viajan a Madrid en una exposición gratuita por la Hispanidad
Trece piezas destacadas, auténticas obras de arte procedentes del Museo Pedro de Osma de Lima, han viajado hasta Madrid como parte de la muestra 'Ecos del arte del virreinato del Perú«, para exponerse, hasta el 11 de enero, de manera gratuita en tres espacios madrileños: la Casa Museo de Lope de Vega, la Casa Natal de Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares, y la sede de la Consejería de Cultura, en la calle Alcalá 31, en esta última desde mediados de diciembre. Todo ello, dentro de la Programación de la Hispanidad 2025.
Desde imágenes de vírgenes a los famosos arcángeles arcabuceros, o joyería tradicional como los 'tupus' o alfileres de plata que portaban las andinas, la muestra ofrece un variado repertorio de imágenes muy arraigadas en la identidad americana, como la primera santa de América, Santa Rosa de Lima.
Más información:
-
Dónde: En la Casa Museo de Lope de Vega, la Casa Natal de Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares y la sede de la Consejería de Cultura, en la calle Alcalá 31
-
Cuándo: Hasta el 11 de enero
-
Precio: Gratuito
EL DOMINGO 12 DE OCTUBRE
Visitas guiadas a la sociedad cervantina
La Sociedad Cervantina es un tesoro de nuestro patrimonio cultural. En pleno corazón del Barrio de las Letras, es uno de los pocos edificios del Siglo XVI que se conservan en la ciudad —declarado monumento nacional de carácter histórico artístico— y el único vestigio real de Cervantes en Madrid. Este lugar contiene más de cien años de historia de imprenta. Aquí se imprimió en 1605 la primera edición de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y una parte muy sustancial de nuestros libros del Siglo de Oro.
Esta visita recorre todo el proceso editorial tal y como se hacía en el Siglo de Oro. Aquellas personas que acuden a la Imprenta descubrirán anécdotas relativas a la impresión y difusión del Quijote y de la vida del propio Cervantes, antes y después de convertirse en nuestro autor más universal.
Más información:
-
Dónde: Calle Atocha, 87
-
Cuándo: Domingo, 12 de octubre, a las 12.00 horas
-
Precio: Gratuito. Acceso libre hasta completar aforo
EL DOMINGO 12 DE OCTUBRE
Espectáculo piromusical
El Día de la Hispanidad es una celebración que busca resaltar la diversidad cultural y musical de los países de habla hispana, así como promover la identidad y el orgullo por la herencia hispana. La música juega un papel fundamental en la creación de ambientes emocionales y festivos, siendo un medio capaz de transmitir alegría, energía y sentido de comunidad.
En este sentido, este espectáculo piromusical, realizado en base a la propuesta presentada por el músico y productor Luis Miguel Cobo Navarro, estará compuesto por canciones de baile y populares acompañadas de un espectáculo de fuegos artificiales, donde la sincronización entre la música y los efectos visuales potencia la experiencia del público.
Más información:
-
Dónde: Torreón Palacio Cibeles
-
Cuándo: Domingo, 12 de octubre, a las 21.30 horas
-
Precio: Actividad gratuita. Acceso libre hasta completar aforo
