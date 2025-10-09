Los mejores planes que hacer este fin de semana en Madrid: del desfile militar del 12 de Octubre al concierto de Alizzz en Plaza de España

Madrid continúa inmersa en su amplia programación de actividades de octubre, y este fin de semana la agenda se intensifica con motivo de la Fiesta Nacional del 12 de Octubre. La capital se prepara para acoger numerosos eventos culturales y festivos que celebran el Día ... de la Hispanidad, con propuestas para todos los públicos.

Entre los actos más destacados se encuentra el tradicional desfile militar, que recorrerá el Paseo de la Castellana y contará con la presencia de los Reyes y diversas autoridades del Estado. Además, la ciudad ofrecerá conciertos al aire libre en la Plaza de España, exposiciones temáticas, visitas guiadas y actividades familiares en distintos puntos de la capital.

EL JUEVES 9 DE OCTUBRE Sofía y From en el nuevo ciclo de Chavalada Sound y Lola Bourne

Este jueves, 9 de octubre, Chavalada Sound, el festival de música independiente diseñado para impulsar a bandas emergentes y consolidar el movimiento indie nacional, junto con la promotora y agencia de booking Lola Bourne, unen fuerzas para traer un nuevo ciclo de estelares conciertos. En esta ocasión, Sofia y From marcarán el ritmo de la noche con su pop-synth en la sala Clamores (calle de Alburquerque, 14). Las puertas abrirán a las 19.30 horas para recibir al público, siendo el precio de la entrada de 16 euros.

Chavalada Sound acoge a los grupos más prometedores e interesantes del panorama musical independiente. Su cartel reúne algunas de las propuestas más destacadas de la actualidad, prometiendo ser su nuevo ciclo de conciertos una ventana al mejor indie emergente. Un festival diseñado para descubrir música auténtica y disfrutar de un ambiente único en conocidas salas de la capital como Clamores, Wurlitzer Ballroom, El Sótano o Siroco.

Nuevo ciclo de conciertos de Chavalada Sound Marta Ibáñez

Más información: Dónde: Sala Clamores, en Chamberí

Cuándo: Jueves, 9 de octubre, a las 20.00 horas

Precio: 16,50 euros.

EL DOMINGO 12 DE OCTUBRE Desfile 12 de Octubre

Madrid acoge el desfile de la Fiesta Nacional de España, día que simboliza la efeméride de la expansión cultural y lingüística del país más allá del continente europeo. Efectivos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional y Salvamento Marítimo, con vehículos terrestres y aeronaves, participan en el desfile, que se realizará a lo largo del Paseo del Prado y Paseo de Recoletos, iniciándose a la altura de la entrada principal del Jardín Botánico y finalizando su recorrido en la Plaza de Colón.

Más información: Dónde: Plaza de Murillo, 2

Cuándo: Domingo, 12 de octubre, a las 11.00 horas

Precio: Gratuito

DEL 9 AL 12 DE OCTUBRE Open de España de Golf 2025

Pistoletazo de salida al Open de España de Golf 2025, que se celebrará entre el jueves y el domingo (días 9 a 12) en el Club de Campo Villa de Madrid. El golf es el segundo deporte con más federados en la Comunidad de Madrid, y el primero entre las mujeres. Tras la reciente victoria europea en la Ryder Cup, el golf español llega a Madrid en su mejor momento. La edición de este año del Open de España de Golf contará con la participación de Jon Rahm, uno de los mejores golfistas del mundo y tres veces campeón del Open de España, junto a otros nombres destacados como Shane Lowry, Rafa Cabrera-Bello o David Puig.

Los golfistas españoles Jon Rahm y Ángel Hidalgo con el trofeo Open de España de Golf ayuntamiento

Más información: Dónde: Club de Campo Villa de Madrid

Cuándo: Del 9 al 12 de octubre

Precio: Desde 30 euros

EL DOMINGO 12 DE OCTUBRE El Hipódromo celebra el Día de l Hispanidad con una gran jornada de carreras

El próximo domingo 12 de octubre, el Hipódromo de La Zarzuela se vestirá de gala para celebrar el Día de la Hispanidad con una jornada especial que combina emoción, tradición y diversión para toda la familia. El evento contará con un completo programa de seis carreras de caballos, actividades infantiles y una amplia oferta gastronómica, convirtiéndose en uno de los mejores planes de ocio familiar para disfrutar del festivo en Madrid.

La carrera más destacada de la mañana será el Gran Premio de La Hispanidad, una de las pruebas más emblemáticas del calendario hípico nacional. Los mejores purasangres, que desfilarán delante del público antes de comenzar, competirán sobre una distancia de 1.600 metros, buscando alzarse con este prestigioso trofeo, símbolo de excelencia y tradición en el turf español.

Más información: Dónde: Hipódromo de La Zarzuela

Cuándo: Domingo, 12 de octubre, desde las 10.30 horas

Precio: Desde 15 euros

HASTA EL 2 Y 3 DE NOVIEMBRE, RESPECTIVAMENTE Halloween en Parque Warner y Parque de Atracciones

Madrid se prepara para vivir un Halloween único y escalofriante en sus principales parques de atracciones. Tanto Parque Warner como Parque de Atracciones de Madrid han preparado una programación especial llena de experiencias de terror y espectáculos que pondrán a prueba a los más atrevidos.

Parque Warner ofrece la experiencia nocturna, con las Halloween Scary Nights, las noches del 10, 17, 24 y 31 de octubre. Para las tres primeras fechas, el parque estará abierto hasta las 3 de la madrugada y, en la última fecha, el terror durará hasta las 4 de la madrugada. Este año, como novedad, los visitantes contarán con una nueva zona de terror: 'Cronohorror'. Será la más grande de la historia del parque hasta la fecha, con más de 50 personajes.

Actores caracterizados durante la temporada de Halloween ep

Más información: Dónde: Parque Warner y Parque de Atracciones

Cuándo: Hasta el 2 y 3 de noviembre

Precio: Desde 28,90 euros (Parque de Atracciones) y 32,90 euros (Parque Warner)

EL JUEVES 9 DE OCTUBRE Gran Gala Flamenco, el espectáculo flamenco más visto de España, vuelve a la capital

Gran Gala Flamenco es considerado como el espectáculo flamenco más visto de España. Un evento lleno de fuerza y emoción en el que los acordes de la guitarra se unen con la percusión del cajón y el sonido elegante del violín, mientras las castañuelas marcan el compás.

Un elenco de bailaoras y bailaores brillan sobre el escenario con su energía, su entrega y la elegancia de las tradicionales batas de cola que dibujan en el aire la esencia más pura del flamenco. Acompañados por las mejores voces del flamenco, cada función es todo un homenaje a la raíz y al presente de esta expresión artística que cautiva al mundo.

Más información: Dónde: Capitol Gran Vía

Cuándo: Este jueves, 9 de octubre, a las 20.00 horas

Precio: Desde 35 euros

EL SÁBADO 11 DE OCTUBRE Alizzz, gratis en Plaza de España por la Hispanidad

El cantante catalán ofrece un concierto en Plaza de España para presentar su segundo álbum, 'Conducción Temeraria'. En este trabajo, Alizzz profundiza en su estilo único, fusionando pop, rock y electrónica para entregar un disco brillante que captura una mezcla de emociones y experiencias en las que cualquiera puede verse reflejado, demostrando una vez más su incansable búsqueda por componer canciones rotundas y mantener la coherencia de su propuesta artística.

El cantante y compositor Alizzz áNGEL DE ANTONIO

Más información: Dónde: Plaza de España

Cuándo: Sábado, 11 de octubre, a las 21.30 horas

Precio: Gratuito. Acceso libre hasta completar aforo

HASTA EL 11 DE ENERO Joyas del arte del virreinato del Perú viajan a Madrid en una exposición gratuita por la Hispanidad

Trece piezas destacadas, auténticas obras de arte procedentes del Museo Pedro de Osma de Lima, han viajado hasta Madrid como parte de la muestra 'Ecos del arte del virreinato del Perú«, para exponerse, hasta el 11 de enero, de manera gratuita en tres espacios madrileños: la Casa Museo de Lope de Vega, la Casa Natal de Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares, y la sede de la Consejería de Cultura, en la calle Alcalá 31, en esta última desde mediados de diciembre. Todo ello, dentro de la Programación de la Hispanidad 2025.

Desde imágenes de vírgenes a los famosos arcángeles arcabuceros, o joyería tradicional como los 'tupus' o alfileres de plata que portaban las andinas, la muestra ofrece un variado repertorio de imágenes muy arraigadas en la identidad americana, como la primera santa de América, Santa Rosa de Lima.

Díaz Ayuso, junto al cartel de la exposición, con uno de los ángeles arcabuceros COMUNIDAD

Más información: Dónde: En la Casa Museo de Lope de Vega, la Casa Natal de Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares y la sede de la Consejería de Cultura, en la calle Alcalá 31

Cuándo: Hasta el 11 de enero

Precio: Gratuito

EL DOMINGO 12 DE OCTUBRE Visitas guiadas a la sociedad cervantina

La Sociedad Cervantina es un tesoro de nuestro patrimonio cultural. En pleno corazón del Barrio de las Letras, es uno de los pocos edificios del Siglo XVI que se conservan en la ciudad —declarado monumento nacional de carácter histórico artístico— y el único vestigio real de Cervantes en Madrid. Este lugar contiene más de cien años de historia de imprenta. Aquí se imprimió en 1605 la primera edición de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y una parte muy sustancial de nuestros libros del Siglo de Oro.

Esta visita recorre todo el proceso editorial tal y como se hacía en el Siglo de Oro. Aquellas personas que acuden a la Imprenta descubrirán anécdotas relativas a la impresión y difusión del Quijote y de la vida del propio Cervantes, antes y después de convertirse en nuestro autor más universal.

Sociedad cervantina guillermo navarro

Más información: Dónde: Calle Atocha, 87

Cuándo: Domingo, 12 de octubre, a las 12.00 horas

Precio: Gratuito. Acceso libre hasta completar aforo

EL DOMINGO 12 DE OCTUBRE Espectáculo piromusical

El Día de la Hispanidad es una celebración que busca resaltar la diversidad cultural y musical de los países de habla hispana, así como promover la identidad y el orgullo por la herencia hispana. La música juega un papel fundamental en la creación de ambientes emocionales y festivos, siendo un medio capaz de transmitir alegría, energía y sentido de comunidad.

En este sentido, este espectáculo piromusical, realizado en base a la propuesta presentada por el músico y productor Luis Miguel Cobo Navarro, estará compuesto por canciones de baile y populares acompañadas de un espectáculo de fuegos artificiales, donde la sincronización entre la música y los efectos visuales potencia la experiencia del público.

Espectáculo piromusical en Cibeles abc