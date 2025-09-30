La cultura argentina aterriza en Madrid: danza, música, cine y teatro durante el mes de octubre

La riqueza artística argentina desembarca en Madrid con el programa 'Buenos Aires en Madrid', una iniciativa organizada junto al Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Durante octubre y noviembre, varios distritos de la capital (Latina, Retiro, Arganzuela, Puente de Vallecas y Moncloa) acogerán una programación diversa que abarca teatro, artes visuales, tango, cine y actividades en bibliotecas, reforzando los lazos culturales entre ambas ciudades.

El 5 de octubre, a las 12.00 horas, el Centro Cultural Paco de Lucía (Latina) será el encargado de abrir este ciclo con la compañía Galaxias Creativas y su obra 'Cuentopos de Gulubú', basada en los cuentos y canciones de la escritora argentina María Elena Walsh.

El 10 de octubre, a las 18.30 horas, la terraza del Centro Cultural Casa de Vacas (Retiro) será escenario de un espectáculo de tango participativo junto a La Orquesta del Plata. Y el 13 de octubre, a las 19.00 horas, el Faro de Moncloa recibirá al Cuarteto Divergente con 'Los misterios', una experiencia sonora y visual que entrelaza música clásica, repertorio popular y creación contemporánea.

Del 7 al 15 de octubre, la Central de Diseño de Matadero Madrid, en colaboración con la Asociación de Diseñadores de Madrid, presentará la muestra 'Suavidad y color del mito', del artista argentino Tadeo Muleiro. Sus esculturas textiles monumentales recrean un universo inspirado en mitologías ancestrales de Argentina y Latinoamérica. La exposición se complementará con la performance 'Sangre de semilla', en la que el propio artista da vida a los trajes creados para la ocasión, que se podrá disfrutar el 14 de octubre, a las 19:00 h.

Además, el 4 de octubre, de 11.30 a 14.30 horas, la Plaza de Matadero Madrid será escenario de la gran fiesta del tango: clases abiertas impartidas por campeones internacionales y un concierto de cierre a cargo de La Orquesta del Plata, donde el público podrá practicar lo aprendido.

Por otra parte, el 7 de octubre comenzará un ciclo de cine argentino rodado en Buenos Aires en Cineteca Madrid, con la proyección doble de 'Descansar en paz' y 'El otro hermano'. Y el 8 de octubre, la programación continuará con cine clásico restaurado: 'Rosaura a las diez' y 'El hombre de la esquina rosada', seguido de un cóctel en la cantina.

Bandas sifónicas

La Banda Sinfónica Municipal de Madrid ofrecerá un concierto especial con partituras cedidas por su homónima porteña, incluyendo tangos y milongas. El intercambio continuará en noviembre en Buenos Aires, donde la banda argentina interpretará en la capital porteña un repertorio madrileño con chotis y cuplés, partituras del concierto de San Isidro.

Asimismo, en paralelo, la capital argentina recibirá en noviembre la exposición 'Madrid en Buenos Aires', una muestra de ilustración digital presentada en el Festival Icónica, con 16 obras que retratan rincones y costumbres emblemáticas madrileñas.

El puente cultural, también en las bibliotecas

Del 5 al 12 de octubre, las bibliotecas públicas municipales participan con una serie de actividades, clubes de lectura, centros de interés y publicaciones en las redes sociales y el portal web. De esta forma, Madrid y Buenos Aires colaboran para intercambiar experiencias y promover el talento local, fortaleciendo las relaciones entre ambas capitales.

Los autores argentinos protagonizan buena parte de los expositores destacados, como en el caso de las bibliotecas públicas municipales Ana María Matute, Ángel González o Benito Pérez Galdós. Entre otras actividades, el cine también ocupa un papel importante a través de proyecciones de películas como Relatos salvajes en Francisco Ayala o José Hierro