Los taxistas votan este martes si acaban con la huelga La Comunidad de Madrid retira la oferta de reforma exprés de la Ley de Transportes

Sara Medialdea

Cuatro días después de entregar su última oferta al Gobierno regional, los taxistas se encontraron de nuevo con un muro infranqueable. La Comunidad no sólo no negoció con ellos sobre ese texto, sino que retiró su oferta de hacer una reforma exprés de la Ley de Transporte, que les hizo el 28 de enero, primer día de conflicto. Los taxistas celebrarán este martes una consulta para decidir si abandonan la huelga, tras 16 días de paro ininterrumpido. Se sienten «insultados y humillados, pero no vencidos», y advertían: «La guerra va a ser larga».

La consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, les citó el lunes por la tarde para darles respuesta a su oferta del jueves por la noche. Un planteamiento, ahora lo saben los taxistas, que «nunca pensaron aceptar; nos lo podían haber dicho desde el principio, no convocarnos tras 90 horas», lamentaban. Entendían que el Gobierno regional había querido «vengarse de nosotros».

«Nos sentimos insultados y humillados, pero no vencidos. Les vamos a perseguir hasta el final»

Frente a la urgencia de un colectivo que soporta 16 días sin ingresos, la consejera respondía con toda la calma: les informó que ya no habrá reforma exprés de la ley, sino que esta se desarrollará «por la vía ordinaria», en la Asamblea madrileña «durante los próximos años», porque el ministro de Fomento, José Luis Ábalos «ha dicho que hay cuatro años para regular sobre el tema».

En todo caso, en el Gobierno regional no están dispuestos a hacer ninguna modificación de la ley que pueda dar lugar al pago de indemnizaciones si el colectivo VTC se siente perjudicado, ni que se traduzca en despidos como en el caso catalán.

Nuevo reglamento

Su oferta a los taxistas fue aprobar de forma inminente el reglamento del sector –en el que llevan meses trabajando–, que incluirá medidas como el taxi compartido o las tarifas fijas. Y otras que apuntaron los propios taxistas como «incrementar el número de licencias por titular». Pero no les convence porque eso «deja fuera de regulación a las VTC, que se mueven mejor en ese limbo normativo».

Gonzalo también va a convocar la semana próxima de forma extraordinaria al Comité Madrileño de Transporte, donde están representados VTC y taxi y también transporte regular y discrecional. Para la ocasión, se invitará también a la Federación de Municipios y al Ayuntamiento de Madrid.

Los taxistas, noqueados aún por el nuevo portazo del Gobierno regional, no ocultaron su frustración: «Hemos perdido una batalla, pero la guerra va a ser larga», aseguraba Julio Sanz, en papel de portavoz pero arropado por todos los demás líderes de las asociaciones del taxi, en una nueva muestra de unidad.

Regular las VTC

Si durante todo este largo conflicto, que llega este martes a día decimosexto, han peleado por conseguir una regulación para las VTC que evite lo que consideran un «robo diario al taxi», se topan ahora con la postura inamovible del Ejecutivo autonómico, que no ha seguido el ejemplo de otras comunidades como la catalana o el País Vasco, sino que desde el principio se ha negado a legislar en perjuicio del sector del vehículo de alquiler con conductor. «Este gobierno se alinea con cuatro mangantes y deja en la calle al taxi», disparó el líder de los profesionales del volante tras su encuentro en la consejería de Transportes.

Reconocen algún error en su estrategia: «Algo hemos hecho mal, tendremos que rendir cuentas ante nuestro colectivo», dijo Sanz. La consulta a los taxistas sobre la continuidad de la huelga se celebrará de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y los resultados se conocerán sobre las ocho. Después, probablemente haya un cambio de métodos pero «vamos a seguir en la calle defendiendo nuestros derechos».