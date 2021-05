El Supremo tumba el Madrid Central de Carmena El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto aprobar una nueva ordenanza que corrige los defectos de la norma anulados y estudia la viabilidad de las multas

El Tribunal Supremoha inadmitido el recurso de casación de Ecologistas en Acción de Madrid contra la Sentencia del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) que a instancias del Grupo Municipal Popular anuló algunos artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) que daban cobertura a Madrid Central. Al adquirir firmeza el fallo, la zona de Bajas Emisiones que aprobó el gobierno de Manuela Carmena, por tanto, queda anulada.

No obstante, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que «Madrid central sigue en vigor y el Ayuntamiento tramitará la multa correspondiente si alguien accede indebidamente». Fuentes municipales han explicado a ABC que existe un «plazo de dos meses desde la sentencia hasta que adquiere la firmeza». Por lo tanto, el Ayuntamiento tiene este mismo plazo para aprobar la ordenanza sin defectos de forma y que las multas no queden en un limbo legal o decaigan. Es decir, que si se reforma la ordenanza antes de que la sentencia sea firme, las multas no quedarían suspendidas y no se procederá a la devolución de ninguna de ellas. Estaba previsto que la ordenanza se aprobase en julio, pero el Consistorio acelerará al máximo para evitar un embrollo legal.

El auto, al que ha tenido acceso ABC, da por buenos los argumentos del contencioso que inició el grupo municipal Popular en 2018, donde defendía que los 11,7 millones que costaba esta zona de bajas emisiones podían poner en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento de Madrid.

Hasta en seis ocasiones la Sección Segunda de lo Contencioso-Administrativo ha declarado nulo de forma parcial la zona de bajas emisiones. El pasado febrero, el tribunal estimaba el recurso de la Asociación Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno y de Espectáculos de Madrid (CEONM), según consta en la resolución a la que tuvo acceso ABC. Y posteriormente se sumaron otras dos resoluciones de Automovilistas Europeos Asociados y Pyramid Consulting.

El Ayuntamiento de Madrid tiene previsto someter a aprobación inicial, por la Junta de Gobierno, el anteproyecto de ordenanza por la que se modificaría la Ordenanza de Movilidad Sostenible, así como su sometimiento a información pública para que toda persona física o jurídica pueda alegar lo que estime oportuno y participar en la elaboración de la norma. Esta nueva ordenanza habrá ya subsanado sus defectos. El Ayuntamiento de Madrid está estudiando la sentencia y ofrecerá una valoración a lo largo de la mañana, indicaron a ABC fuentes municipales.