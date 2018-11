Primarias en Podemos La imposición del exJemad, el protegido de Iglesias, provoca la rebelión de los afines de Carmena El futuro de la lista que presente la formación es incierto porque, al final, la alcaldesa decidirá quién acaba en su plataforma

Las elecciones primarias de Podemos tenían un objetivo oculto: colocar a Julio Rodríguez, el exJemad, como número dos de Manuela Carmena. Era la moneda de cambio que había pedido Pablo Iglesias a la alcaldesa para poder contar con sus concejales preferidos. Pero la regidora no aceptó esa pretensión en ningún momento, ya que ese puesto estaba reservado para su mano derecha, Marta Higueras, a la que le une una relación laboral y de amistad desde hace 25 años. El secretario general de la formación morada no obstante insistió en que Rodríguez fuera entre los puestos más altos, tensando el pulso con la regidora madrileña hasta el punto de que al final se ha desatado una guerra civil interna.

El futuro de la lista que presente Podemos es incierto porque, al final, Carmena decidirá quién acaba en su plataforma. Julio Rodríguez, que ayer presentaba la candidatura que encabeza, Unidas por Madrid, desconvocó la comparecencia tras abrirse la brecha interna. «En los próximos días se ofrecerá más información sobre la motivación de la candidatura, así como acerca de la relación de candidatos y candidatas».

Para que este proyecto salga adelante deberá estar refrendado por más del 10% del censo de Podemos en la ciudad. Si no lo consigue, quedaría invalidada, lo que supondría un doble mazazo para el líder de la formación y un nuevo batacazo para el exmandatario de Defensa, que no logró escaño en las elecciones de Zaragoza y Almería. En Madrid hay 56.000 inscritos, por tanto, necesitan al menos 5.600 votos. En las primarias que se celebraron para el Consejo Municipal el pasado mes de enero, donde Rodríguez batió a la anticapitalista Serra, participaron 8.000 personas. Podemos sólo llevará una lista esta vez y queda por ver si este conflicto no le pasa factura.

Carmena y Maestre dinamitan Podemos

Es la hora de la rebelión en Podemos. Los seis concejales del Ayuntamiento de Madrid que pertenecen a esta formación y que Manuela Carmena quiere que repitan en su nueva plataforma han cerrado filas en torno a la alcaldesa dinamitando las primarias del partido de Pablo Iglesias. Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Paco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez Lahoz han plantado cara a la ejecutiva nacional y han dejado clara cuál es su prioridad: poder continuar su proyecto en el Palacio de Cibeles frente a someterse a un nuevo proceso democrático al antojo del secretario general de la formación. Su decisión ha dejado sin armas al cuartel general de Podemos en Princesa. Sus dirigentes no saben si echarlos para darles un escarmiento o mantenerlos para no perder poder en la capital de España. Todo apunta a la opción B. Sin Carmena, se borran del centro del mapa.

Los predilectos de la regidora se salieron el domingo, en el último minuto, de las listas para las elecciones internas porque éstas no garantizaban los mínimos pactados entre Carmena e Iglesias para que la máxima representante madrileña elaborara con libertad, como Ada Colau en Barcelona, su cartel de cara a los comicios municipales de 2019. Algunos de ellos, como García Castaño, que es el actual delegado de Economía y Hacienda y concejal de Centro, y Esther Gómez, edil de dos distritos, quedaban relegados a puestos por debajo del número diez. Este hecho, sumado a su disconformidad con el calendario establecido, hizo estallar la revolución.

Manuela Carmena y Rita Maestre, en el Ayuntamiento de Madrid - Maya Balanyà

Los seis de Carmena no han roto con Podemos. Continúan en sus cargos orgánicos cumpliendo sus compromisos con el partido. Ayer se esperaba que desde Princesa anunciaran algún tipo de represalia contra los sublevados, pero el secretario de organización del partido, Pablo Echenique, no despejó dudas pese a que fue repreguntado en este sentido. «Los concejales de Podemos tienen que pasar por las primarias del partido porque forma parte de nuestro ADN democrático», expresó Echenique. «Los que no lo hagan, no serán concejales de Podemos», apuntaló.

El secretario de Organización aseguró que los seis ediles de Ahora Madrid que esquivaron las primarias no estarán arropados bajo el paraguas de Podemos en el ayuntamiento de la capital. «Las personas que quieran ser candidatas de Podemos en una lista municipal se presentan a las primarias del partido y las que quieran serlo de Ahora Madrid tendrán otras vías», reiteró Echenique. Sin embargo, esquivó a toda costa hacer referencia a una posible expulsión. «No hemos hablado de eso en la reunión de la Ejecutiva», respondió el secretario de Organización, ante la insistencia de los periodistas. «La Ejecutiva estatal no tiene que hacer nada, cada uno se coloca donde quiere», añadió. Echenique, eso sí, en confía que la dirección general y la plataforma de Carmena puedan llegar a acuerdos pronto.

Pero a última hora de la tarde, el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, enmendó las palabras de Echenique. Errejón aseguró desde Granada que en Madrid se celebrará un proceso «abierto, inclusivo y lo más participado posible», que finalizará con una candidatura en la que «Podemos va a estar en esa plataforma ciudadana».

Los seis de Carmena ya habían amenazado con no presentarse a las primarias de Podemos y al final han cumplido sus advertencias. El movimiento se ha producido porque Iglesias ha forzado el pulso todo este tiempo tratando de imponer su lista a Manuela Carmena, que ya advirtió a principios de septiembre que se presentaría a la reelección con una nueva formación que no estuviera ligada a siglas, sino a las personas que tengan un compromiso con la ideología de la izquierda progresista.