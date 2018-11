Los seis ediles fuertes de Carmena abandonan las primarias de Podemos y las dinamitan Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Paco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez Lahoz se retiran en el último minuto del proceso interno por no garantizar que la alcaldesa forme su plataforma con ellos

Los seis ediles de Podemos que Manuela Carmena quiere en su nueva plataforma han cerrado filas con la alcaldesa y han dinamitado las primarias de la formación de Pablo Iglesias. Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Paco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez Lahoz se salieron anoche en el último minuto de las listas para las elecciones internas porque éstas no garantizaban libertad para la exjuez a la hora de elaborar su cartel de cara a los comicios municipales del año que viene.

Los concejales de confianza de Carmena han estado oscuras hasta ayer y han terminado por salirse de las primarias porque no están de acuerdo con cómo se ha planteado el proceso, ya que Podemos no ha cumplido los mínimos pactados con la alcaldesa para que pueda formar la plataforma con quien desee y en la posición que establezca. Todo ello, sumado a su disconformidad con el calendario y los tiempos marcados.

Los seis de Carmena no han roto con Podemos. Continúan en sus cargos orgánicos cumpliendo sus compromisos con el partido, pero parece evidente que este gran roto implicará represalias para los díscolos desde la Ejecutiva, aunque también es cierto que Podemos necesita influencias en el poder.

Las consecuencias de esta decisión se deben a que Podemos ha forzado el pulso todo este tiempo tratando de imponer su lista a Manuela Carmena, que ya advirtió a principios de septiembre que se presentaría a la reelección con una nueva formación que no estuviera ligada a siglas, sino a las personas que tengan un compromiso con la ideología de la izquierda progresista. Ella quiere un equipo «con lo mejor de la sociedad» y no está dispuesta a asumir a personas que no conoce, y mucho menos en el orden que le determine cualquier partido político. No espera repetir crisis de gobierno como las que ha sufrido a lo largo de su legislatura con Carlos Sánchez Mato, Montserrat Galcerán, Celia Mayer o Rommy Arce, que le han concecido los titulares más negativos de su gestión.

La formación de Pablo Iglesias se queda sin peso para entrar en la plataforma de Carmena por el empecinamiento de colocar al exJemad Julio Rodríguez, quien aspiraba a ser el número dos de la actual primera edil, entre los primeros puestos.