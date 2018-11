Echenique, sobre los ediles de Ahora Madrid: «No serán concejales de Podemos» El secretario de Organización asegura que podrán presentarse por «otras vías», pero no hacerlo bajo la marca del partido morado después de esquivar las primarias internas

Gregoria Caro

Los concejales más fieles de Manuela Carmena han dinamitado las primarias de Podemos. La protesta es clara: si el partido no cumple con su promesa de que Carmena tenga libertad para elaborar su equipo, los ediles no cumplen con el partido. Así, seis concejales de Ahora Madrid no se han inscrito en las primarias moradas para elaborar las listas de cara a las elecciones de mayo (el plazo acabó ayer). La situación es inédita y el partido aun no ha aclarado si supone la puerta de expulsión a los «insubordinados».

Según ha explicado el secretario de Organización, Pablo Echenique, el proceso de primarias «forma parte del ADN» de la formación y aquellos que se nieguen «no serán concejales de Podemos». Así lo ha expresado el secretario durante la rueda de prensa tras el consejo de Organización, donde ha insistido: «Los concejales del Ayuntamiento de Madrid que representen a Podemos cuando la papeleta municipal se presente serán los que han pasado por primarias».

Echenique, sin embargo, no ha dejado claro si Podemos abrirá un expediente de expulsión contra Rita Maestre y los ediles José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Francisco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez Lahoz. «No hemos hablado de eso en la reunión de la Ejecutiva», ha zanjado el secretario de Organización, en relación sobre qué medidas internas tomará la formación ahora.

«La Ejecutiva estatal no tiene que hacer nada, cada uno se coloca donde quiere», ha considerado Echenique. «Las personas que quieran ser candidatas de Podemos en una candidatura municipal se presentan a las primarias del partido y las que quieran serlo de Ahora Madrid tendrán otras vías», ha apuntalado, situando a los seis ediles de Ahora Madrid fuera de la formación de Pablo Iglesias.

Eso sí, el secretario de Organización se ha mostrado confiado en que el partido y la plataforma municipal puedan llegar a acuerdos. Preguntado sobre qué posibilidades tiene ahora la apuesta de Podemos para Madrid, Julio Rodríguez, ha expresado que esperan entendimientos y pactos con el equipo de Carmena para poder hacer «frente común» en un momento en el que los discursos de extrema derecha «están penetrando en el país».