Pisos turísticos ilegales: el Ayuntamiento de Madrid precintará una treintena de hoteles encubiertos Los edificios, ubicados en Centro, se ofertan en su totalidad bajo este régimen de alquiler

Aitor Santos Moya SEGUIR Madrid Actualizado: 04/03/2020 01:36h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La ofensiva del Ayuntamiento de Madrid contra la proliferación de pisos turísticos en la capital toma cuerpo con una treintena de edificios en la diana, dedicados en su totalidad al alquiler de viviendas bajo este régimen. Después de las medidas adoptadas en el número 15 de la calle del Príncipe (en el distrito de Centro), donde hasta 39 casas han cambiado el arrendamiento ocasional por el permanente, los esfuerzos municipales se centran ahora en otros 31 «hoteles encubiertos» detectados, sobre los que se aplicarán los mismos procedimientos de precinto de estas actividades, amén de las sanciones que correspondan en cada caso.

Esta estrategia se enmarca dentro del plan de choque puesto en marcha por el Área de Desarrollo Urbano -que dirige el concejal Mariano Fuentes (Cs)- para actuar en todos los frentes posibles: por un lado, se mantiene la voluntad de multar a los dueños de viviendas turísticas ilegales anunciadas de manera individual o en pequeños paquetes; y, por otro, para los bloques copados en su mayoría por un único propietario, adoptar medidas más drásticas como las órdenes de precinto, con independencia de las decisiones judiciales.

Estos falsos hoteles, en palabras del delegado, «suponen un grave problema, no sólo desde el punto de vista de la seguridad de las personas, al ofertarse sin las medidas contra incendios que se exigen a este tipo de establecimientos, sino que vulneran todas las normas urbanísticas y técnicas existentes en estos edificios de tipología residencial pública». El propósito, añaden desde el área, es lograr que estos inmuebles se dediquen a viviendas en régimen de alquiler de larga estancia, a imagen y semejanza de la mencionado manzana de Príncipe, 15.

La controvertida situación de esta finca, de la que ha venido informando periódicamente ABC, se ha revertido tras la imposición de diversas órdenes de cese, incumplidas por la inmobiliaria Mucor, que finalmente derivaron en una imposición de precinto, revertida por un juzgado al advertir que la empresa recurrente (Likehomemadrid Renting Apartments in Center S. L.) no sólo ya no ostentaba «la posesión de los apartamentos, habiendo cesado en su explotación», sino que los mismos habían sido «dados de baja como tales ante el organismo autonómico competente».

Realquiler en Príncipe, 15

Pese a la decisión judicial, el Consistorio ha notificado a la Agencia de Actividades que Mucor ha cambiado su forma de actuar dedicando el inmueble al arrendamiento de pisos conforme al régimen de la Ley de Arrendamientos Urbanos, por lo que ya no tienen un fin turístico. A falta de alquilar las últimas cuatro viviendas libres, la propiedad ha averiguado que detrás del anuncio publicado semanas atrás en Airbnb, denunciado por los vecinos, se encuentra uno de sus inquilinos, iniciándose los trámites para la resolución del contrato que los une a consecuencia de una subcontratación no autorizada por el arrendador.

De forma paralela, técnicos municipales acudieron a Príncipe, 15, el pasado mes de febrero y comprobaron la existencia de una única vivienda de uso turístico, constatándose, además, que la gran mayoría de las 38 restantes están habitadas por residentes habituales. A ello se suma el hecho de que para acreditar la vuelta a la legalidad la propiedad ha depositado los documentos pertinentes en la Comunidad de Madrid, señalan fuentes del Área de Desarrollo Urbano.

El cerco a los hoteles clandestinos, ubicados casi todos en Centro, busca al mismo tiempo mitigar los problemas ocasionados a los moradores e incrementar la oferta inmobiliaria con la salida al mercado de cerca de mil pisos en alquiler, en un área especialmente castigada por la sobredimensión de los precios y la falta de espacio habitacional. «Además, la medida está en sintonía con la nueva ordenanza que se está redactando, en la que se va a diferenciar entre tu vivienda habitual, que la puedes poner como piso turístico de forma puntual, y la actividad económica pura y dura de establecimiento turístico continuo, con otro tipo de garantías y deberes», concluyen las mismas fuentes.

Mientras eso llega, el Ayuntamiento continúa con la tramitación de los expedientes abiertos contra nueve propietarios -ocho afincados en el distrito de Centro y uno en el de Salamanca- por incumplir reiteradamente las órdenes de cese de actividad.