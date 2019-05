Entrevista Isabel Díaz Ayuso: «Madrid tiene que seguir siendo el contrapeso al socialismo, su aldea gala» La candidata del PP a la Comunidad de Madrid reflexiona tras las generales, con la vista en las elecciones del 26-M: «Lo importante era frenar a la izquierda y se ha demostrado que sin el PP eso no es posible»

Seguir Sara Medialdea @smedial Madrid Actualizado: 02/05/2019 00:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A 25 días de las elecciones autonómicas, la candidata a la Comunidad de Madrid pone buena cara al mal tiempo electoral en su partido, convencida de que el «efecto Vox» ha pasado y también de que los madrileños valorarán las décadas de gobiernos populares en la región al depositar su voto.

¿Aún están impactados por los resultados del 28-A?

Yo tengo un programa desde el mes de enero, un proyecto moderado, sensato y cercano a los problemas de los madrileños. Y no he cambiado mi hoja de ruta en ningún momento. Sí que estoy preocupada porque el Gobierno de España siga con los socialistas y que este parece que se convierte en un país monocolor.

Los resultados han sido abiertamente malos para el PP.

Los resultados nos han demostrado que cuando los votos del PP se dividen, quien gobierna y quien gana es la izquierda. Han sido malos para España y, evidentemente, para el PP. Pero estábamos en una situación especial: luchar contra una maquinaria de poder como la que tiene el PSOE, con el CIS, la televisión pública, los ministerios, los viernes… mientras estábamos surgiendo de una renovación y con un electorado fragmentado. Pablo Casado no lo ha podido tener más difícil.

¿Comparte la lectura de que alejarse del centro ha perjudicado al PP?

El PP no se ha alejado del centro en ningún momento. Lo que ha tenido es a dos partidos a los lados que pretenden ser el PP. De hecho, el domingo quienes estaban felices eran Ciudadanos y Vox, mientras el PP lamentaba que el Gobierno de España esté en manos de la izquierda. Vox, lejos de comportarse como un partido patriótico, se comportó como uno que quería sustituir al PP, y no lo ha conseguido. Y Ciudadanos lo mismo, está instalado desde hace una legislatura en querer ser el PP, ya que la izquierda está ocupada. Rivera, después de más de 12 años al frente de ese partido y de tener 57 escaños, no creo que esté como para fiestas. Lo importante era frenar a la izquierda y se ha demostrado que sin el PP eso no es posible.

¿Es cuestión de tiempo que el proyecto de Casado cuaje?

Le ha pasado a todos los presidentes del PP y a los de otros partidos. Es un proyecto que está naciendo, necesita su tiempo. Pero las elecciones autonómicas van a darle aire a Pablo Casado. Mucho elector ya está volviendo a casa, en tan solo dos días muchos votantes de Cs y Vox se han dado cuenta de que con un PP fraccionado perdemos todos, y ahora llega el tiempo de recuperarnos.

«Muchos votantes de Cs y Vox se han dado cuenta de que con un PP fraccionado perdemos todos»

¿Cómo notan que ya hay gente que se ha arrepentido de no votarles?

A través de comentarios, llamadas, mensajes, noticias… Mucha gente dice que ahora sí se creen lo que les estábamos diciendo.

Este jueves, Dos de Mayo, van a estar en la Real Casa de Correos con Ángel Garrido. ¿Fue una gran decepción?

Es un movimiento de pieza de Ciudadanos. Albert Rivera solo tiene ya una oportunidad para seguir ahí: es el líder que lleva más tiempo en la oposición. Luego va a intentar sustituir como sea al PP y este es un movimiento más. Pero no va a ir más allá: los madrileños saben que el PP es el que defiende como nadie y consigue como nadie, y en solitario, bajar impuestos, crear metro u hospitales, poner en marcha el bilingüismo, dar libertad a las familias... Y la izquierda todo este tiempo ha crecido gracias a Ciudadanos; fue el socio colaborador de la moción contra Rajoy, del ataque constante al PP... Ha sido el peor enemigo del PP.

¿Su objetivo en campaña va a ser atacar a Ciudadanos?

Mi objetivo va a ser presentar a todos los madrileños un proyecto que desde el mes de enero está en la tierra, visitando ganaderos, empresas, hospitales, colegios... Soy la única candidata que desde el principio de año ha estado ahí. Yo miro a mi proyecto, no a los lados, y con humildad y sin ningún tipo de ego, le voy a pedir a los votantes de Ciudadanos y de Vox que sigan sumando al PP lo que en el pasado nos hizo ser esa Comunidad líder.

¿Qué pasará el 26-M?

Con Madrid no se puede jugar. La broma hasta aquí ha estado bien, pero o gobierna el PP o gobierna el PSOE, y Madrid tiene que seguir siendo el contrapeso al socialismo como lo ha sido en otras etapas. Cuando en los tiempos más difíciles de Zapatero estaban destrozando el país, el PP mantenía este fuerte, y en los peores momentos de la economía el PP seguía aquí bajando impuestos y creando empleo. La Comunidad de Madrid es la aldea gala del socialismo, es un refugio, y aquellos que quieren acabar con las autonomías no son conscientes de que desde hoy la Educación, la Sanidad o los Servicios Sociales de Madrid estarían en manos de Pedro Sánchez. Afortunadamente, ahora va a haber un contrapunto político, y vamos a demostrar que mientras el paro crece en España, en Madrid sigue creándose empleo y empresas.

Ha tenido varias polémicas a lo largo de la precampaña. ¿No se explica o no la entienden?

Eso pasa porque las medidas en positivo no importan, y a las medidas que parecen negativas hay que ponerles el foco para intentar bajarme. Todo el mundo sabe que voy primera, que voy a gobernar la Comunidad de Madrid. Puedo hacer muchas propuestas políticas en positivo, y eso no parece que interese. Intentan retorcer mis palabras, descontextualizarlas para darle una importancia que no tiene. He defendido dos cosas: apuesta por la familia y reivindicar la vida nocturna que tiene Madrid. Y no me parece que ninguna de las dos sea descabellada.

«Tras más de 12 años al frente de Cs y tener 57 escaños, no creo que esté para fiestas»

¿Ha recibido muchas quejas por las listas? Un 80 por ciento de renovación supone que mucha gente se queda fuera.

Creo que era el momento de que mucha gente que lleva tiempo en política tenga la oportunidad de tener un escaño. En esas listas conjugo experiencia, grandes gestores, con personas que es necesario que entren. Soy defensora de renovarse o morir. Tengo derecho a hacer las cosas a mi manera y a mi se me ha puesto aquí para hacer un proyecto nuevo.

¿Cree que el efecto Vox no se va a notar tanto en las autonómicas?

Creo que había un voto que tenía ganas de demostrar enfado y ya está, ya pasó. Se ha demostrado que no ha servido para nada, que quien pensaba que castigaba al PP se ha castigado a sí mismo, porque creo que Pedro Sánchez en la Moncloa no es precisamente lo que quisieran las clases medias.

¿Qué le diferencia de Vox?

Me distingo en que no comparto el debate de las armas, del fin de las autonomías, etc. Son debates fáciles, pero no entran nunca en soluciones. Respeto que estén en los parlamentos y respeto a sus votantes: quiero que venga a casa el que se fue del PP.

¿Qué tal se lleva con Aguado?

Con respeto. Yo no he querido atacar a Ciudadanos porque no encontraba nada interesante. Ellos en el PP, todo; casi todos los mensajes que dice ahora. Empezó la legislatura diciendo que quería recuperar el impuesto de donaciones y sucesiones, siendo socialdemócrata, pero vio que eso estaba muy ocupado, y ahora ha vuelto hacia este lado.

«Había un voto que tenía ganas de demostrar enfado, y ya pasó»

Tal vez sea su socio de gobierno.

Probablemente.

Y probablemente en ese gobierno también esté Ángel Garrido.

No tengo ni idea, porque hasta hace un mes él decía que Ciudadanos era la extrema nada, el tonto útil de la izquierda. Yo no había visto algo así en política, un cambio en tan poco tiempo y hacia un partido que sólo ha tenido como «leit motiv» cargarse al PP.

¿Habrá algún veto a Garrido en la Asamblea por parte del PP?

Ni me lo he planteado. Mi preocupación va a ser cumplir el programa electoral y hacer un gobierno sólido.

Valore lo que pasa en Venezuela.

En días vamos a celebrar el cambio de régimen. Estoy muy orgullosa de que llevemos al padre de Leopoldo López en nuestras listas. El PP siempre ha estado con Venezuela, desde hace más de 20 años, y vamos a seguir ahí.