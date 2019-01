Escrache a Albert Rivera en Atocha por parte de los taxistas: «Golfo, cabrón, fuera de aquí»

«Golfo, cabrón, no te va a votar nadie». Esas han sido las palabras que ha tenido que escuchar el líder de Ciudadanos Albert Rivera tras su llegada en AVE a Atocha por parte de los taxistas. Cuando han visto que el político abandonaba la estación, los conductores le han hecho un escrache y han comenzado los insultos. El líder de la formación naranja y su equipo se han visto rodeados en apenas unos instantes por decenas de taxistas que les impedían avanzar en su trayecto y abandonar el lugar.

Los gritos han empezado dentro de la estación. «Fuera, fuera de aquí», han coreado los taxistas. Incrédulo, en un primer momento, Rivera no ha respondido. Los representantes del gremio que estaban allí presentes lo han seguido hasta la calle, donde se han incrementado. Ha sido el propio Rivera el que ha denunciado la situación que le han hecho vivir a través de las redes sociales.

En un segudo vídeo se puede ver cómo les planta cara e intenta dialogar con ellos. En ese momento la Policía ya está en lugar para evitar que se produzca algún altercado. «Eres un sinvergüenza», han continuado los conductores.

Recién llegado de Sevilla me he encontrado esto en la estación de Atocha. Me consta que hay muchos taxistas respetuosos y que legítimamente defienden su interés, pero con insultos y agresividad no lograrán convencer a los usuarios. pic.twitter.com/I27qlcBgEH