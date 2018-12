Errejón se arrima a Carmena en plena crisis con Podemos Dos diputados de la Asamblea del partido de Iglesias acudieron a la copa navideña

Manuela Carmena celebró ayer la tradicional copa de Navidad con los periodistas madrileños en el Patio de Cristales de la Plaza de la Villa. Para sorpresa de los asistentes, la cita municipal contó con la presencia de Íñigo Errejón, el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Podemos. Le acompañaron dos diputados de la Asamblea de la formación morada, Hugo Martínez Abarca, que se queda fuera de las listas en 2019, y Eduardo Fernández Rubiño, integrado en la papeleta del secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político en Podemos.

La aparición de Errejón en la antigua sede del Ayuntamiento madrileño se interpretó como vendaje para tratar de cerrar la herida abierta por el poder en Madrid entre el partido de Pablo Iglesias y el equipo que lidera la exjuez. A mediados de noviembre, los seis ediles de confianza de la regidora que forman parte de la marca morada (Rita Maestre, José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Esther Gómez, Paco Pérez y Marta Gómez Lahoz) se salieron de las primarias de Podemos porque no aceptaban el chantaje de Princesa, cuartel general de la formación, de colar al ex Jemad Julio Rodríguez entre los puestos más altos de la plataforma de Carmena.

La incógnita de la lista de Podemos

Tras este movimiento, Podemos anunció que estos concejales serían expulsados. La única vía para la reconciliación era que no se presentaran con la alcaldesa, extremo al que se negaron. Desde entonces, no se sabe que hará la regidora con la lista de Podemos que incluye a Rodríguez. El pulso de Iglesias podría dejarles fuera. La primera edil ha sido clara: no quiere cuotas de partidos.

Es consabido también que Errejón tampoco vive su mejor momento con la Ejecutiva de Podemos. El pasado mes de abril, Carolina Bescansa filtró por error la propuesta que le hizo para pactar un reparto de poder en la candidatura a la Comunidad de Madrid y quitar peso a Iglesias.El secretario general del partido cosió la crisis garantizando a Errejón su candidatura en la Asamblea, pero introduciendo sus hilos en el número tres a través del pablista Ramón Espinar.

Nuevos visitantes

Como el año pasado, ayer Carmena estuvo arropada por los concejales que están asegurados en su nuevo partido político, Más Madrid, para revalidar el cargo: Marta Higueras, Inés Sabanés, Nacho Murgui, Rita Maestre, Esther Gómez, Jorge García Castaño y Pablo Soto. José Manuel Calvo se ausentó por motivos personales. A diferencia de 2017, Javier Barbero y Celia Mayer se dejaron ver por el cóctel, lo que se entiende como un pase a las urnas municipales. Por su parte, los concejales de IU, salvo el edil cesado de Economía Carlos Sánchez Mato, también hicieron acto de presencia en la copa navideña, como intento de dejar atrás los encontronazos del pasado.

Mientras Mauricio Valiente, tercer teniente de alcalde y candidato de IU a la alcaldía, y Yolanda Rodríguez, concejal de Ciudad Lineal y Hortaleza, brindaban en la plaza de la Villa con el resto del equipo, Sánchez Mato reflexionaba en las redes sociales sobre su destitución. «Seguramente no éramos los mejores, pero no hemos respondido a otro interés que el general en vez de atender a las élites. Por eso éramos tan incómodos», afirmó.

🔻Como decía mi admirado Marcelino Camacho, a nosotros, ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar.

No éramos los mejores pero defendimos el interés general en vez del de las élites. Por eso fuimos tan incómodos.

Gracias equipazo

👇🏿https://t.co/sxUXzjIaznpic.twitter.com/LkgRunrQpm — Carlos Sánchez Mato🔻 (@carlossmato) 18 de diciembre de 2018

«Mucha fuerza, compañero», le respondió el concejal de Ganemos, Pablo Carmona, quien tampoco acudió a la cita. Tanto él como la edil Montserrat Galcerán respaldan una plataforma alternativa a la de Carmena: Bancada Municipalista. Hace tiempo que ambos se quedaron fuera de la foto de Ahora Madrid.