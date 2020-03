Los empresarios, ante el coronavirus: «Hay muchísima preocupación. Las pérdidas van a ser muy altas» La crisis sanitaria de las últimas semanas ya está perjudicando al turismo y lastrando la facturación del comercio, el transporte y la hostelería

Apenas han bastado unos días para que la psicosis por el coronavirus haya hecho mella en la economía madrileña. Desde que se confirmara, la semana pasada, el primer caso de contagio en la capital, la enfermedad que se originó en China ya se ha cobrado tres muertos y más de 130 infectados en la región. Pero no son las únicas víctimas: los comerciantes y empresarios ya se han visto afectados por la epidemia.

«No tenemos datos objetivos; sí tenemos impresiones preocupantes», apunta el presidente de la Confederación del Comercio Especializado de Madrid (Cocem), Armando Rodríguez. Dado que el turismo es uno de los principales damnificados por el Covid-19, las zonas comerciales por excelencia de la capital son las primeras en notar sus estragos. «El 60% de la facturación de los comercios de Serrano es extranjera», explica Rodríguez. Si bien reitera que no dispone de cifras concretas, reconoce que «el impacto es muy grave». Los locales continúan con su actividad normal, pero la afluencia de personas no es tal. «Si sigue así, hay gente que lo va a pasar muy mal», sostiene; sobre todo, teniendo en cuenta que algunos comerciantes pagan hasta 15.000 euros de alquiler. «Antes de cerrar por cuarentena, alguno cerrará porque no puede aguantar», dice.

La misma preocupación se ha adueñado del centro de la ciudad, otro de los puntos clave. «Las ventas están más flojas», traslada la presidenta de la Asociación de Comerciantes de las Calles Preciados Carmen Arenal y Adyacentes (Apreca), Paloma de Marco. En las últimas semanas, «hay menos público», según De Marco, dueña de una administración de lotería, que también achaca el descenso a que febrero «es un mes flojo».

Por el momento, la veloz propagación del virus complica hacer evaluaciones, también entre los empresarios. «Sí sabemos que van a ser unas cifras muy altas», remarca el presidente de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM), Miguel Garrido. «Hay muchísima preocupación», insiste, mientras señala los sectores más afectados: transportes, alojamientos, agencias de viajes y espectáculos.

Están en el punto de mira un total de 158.079 empresas de la Comunidad de Madrid dedicadas al comercio, transporte y hostelería. El turismo (sobre todo, de congresos) y el comercio, que suponen el 20,6% del PIB (Producto Interior Bruto) madrileño, están en juego; en total, 47.610 millones de euros, según los últimos datos disponibles de 2018. «No estamos preparados para un acontecimiento de tal magnitud en tan poco tiempo», zanja Garrido.

Alivio fiscal

Para evitar que esta crisis sanitaria, sin fecha de caducidad, cause «daños irreparables al tejido empresarial», el CEIM ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid ayudas fiscales, que afecten al IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas), la tasa de basuras y los vados de aparcamiento. De hecho, su presidente y representantes de otros sectores fueron convocados el jueves por el alcalde José Luis Martínez-Almeida para estudiar medidas extraordinarias, como una moratoria de estos gravámenes, que alivien la situación.

El segundo motor económico de Madrid, Ifema —representa el 2,1% del PIB regional—, también estuvo presente en dicha reunión. Ya se ha cancelado el Congreso del Tráfico Aéreo Mundial y otros encuentros, como Infarma y Expodental, se han pospuesto a los meses de verano. No obstante, el presidente de la institución, Eduardo López, quiere transmitir un «mensaje de positivismo». «Estamos en el escenario de retrasar, no de cancelar. Mantenemos los eventos de público general», aclara. Sin embargo, esta baja actividad ferial perjudica a los hoteles y comercios que se benefician de sus miles de visitantes.

Tan solo entre el 24 de febrero y el 31 de marzo, los hoteles registraron una media de un 24% de cancelaciones diarias por el coronavirus, según la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM). Se trata del único dato objetivo, hasta la fecha, de las consecuencias reales del Covid-19.