Coronavirus, últimas noticias en directo: La Rioja suspende las clases

13.36Un barco llegado de Valencia bloqueado en Marsella por sospechas de coronavirus Un barco de crucero de la compañía alemana Aida Cruises se encuentra este martes bloqueado en el puerto de Marsella, adonde llegó a primera hora de la mañana, en espera de los resultados del test del coronavirus que se han hecho a dos personas que iban en su interior. Portavoces de la Prefectura (delegación) del Gobierno de Marsella y de la Agencia Regional de Sanidad (ARS) indicaron que esas dos personas presentaban algunos síntomas compatibles con el COVID-19 y por eso fueron conducidas al hospital de La Timone para hacerles pruebas.

13.20Confirmados 15 nuevos casos en Burgos y uno en Segovia, lo que eleva a 56 el número de positivos en CyL La Consejería de Sanidad ha confirmado 16 nuevos casos positivos de infección por SARS-CoV-2, 15 en la provincia de Burgos y uno más en Segovia, lo que eleva la cifra de pacientes confirmados con el nuevo coronavirus en Castilla y León a 56. En Burgos, los nuevos positivos son 15 y corresponden a ocho mujeres y siete hombres, trece de ellos en Miranda de Ebro (Burgos) y dos en la capital burgalesa. Por su parte, en Segovia un varón ha sido diagnosticado como positivo al nuevo coronavirus.

13.17Cancelan el acto de homenaje a las víctimas del atentado del 11M en Atocha El acto en homenaje a las víctimas del atentado terrorista del 11M que estaba previsto este miércoles en la estación de Atocha ha quedado cancelado como medida de prevención ante el coronavirus. El presidente de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Eulogio Paz, ha detallado a Europa Press que, a tenor de la situación generada por el coronavirus se ha decidido desde la entidad y el resto de organizaciones convocantes (CC.OO, UGT y la Unión de Actores) que «no es conveniente celebrar» el acto, dado que iba a ser multitudinario.

13.12El Congreso decide reevaluar la celebración de los plenos ante el contagio de Ortega Smith El contagio del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha disparado las alertas este martes en el Congreso de los Diputados. La Mesa de la Cámara había decidido esta mañana no cerrar sus puertas por la extensión del coronavirus y mantener las sesiones plenarias pero la Junta de Portavoces está reunida en este momento reevaluando la situación. Fuentes de la Presidencia explicaban esta mañana que aunque el Parlamento Europeo ha acortado su pleno, ninguna cámara nacional está paralizando su actividad legislativa como consecuencia del coronavirus. Italia, con el mayor número de contagiados y muertos de Europa, mantiene las labores parlamentarias y también Francia que tiene cifras menores que Italia pero mayores que España. Sin embargo, el contagio de Ortega Smith cambia este primer análisis. Los diputados están convocados al pleno a las 15:00 horas de esta tarde. Léelo aquí.

12.52Los partidos de Primera y Segunda serán a puerta cerrada las próximas dos semanas Los partidos de LaLiga Santander (Primera División) y LaLiga SmartBank (Segunda) se jugarán a puerta cerrada «desde el día de hoy y durante al menos las próximas dos semanas», según informó LaLiga en un comunicado, tras recibir la información del Consejo Superior de Deportes (CSD).

12.42Cierran el colegio Anduva de Miranda (Burgos) ante más positivos en la comunidad educativa La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, ha anunciado este martes la decisión de cerrar el colegio Anduva de Miranda de Ebro (Burgos) ante la detección de nuevos casos positivos en coronavirus entre la comunidad educativa. Lucas ha recordado que se trata de una decisión adoptada ante la situación de «contención reforzada» y después de que durante la jornada de hoy ya se clausurarán las tres aulas más afectadas que contaban con un total de 80 alumnos.

12.31Vox pide perdón por Vistalegre Vox ha pedido perdón por haber celebrado este domingo un mítin multitudinario en Vistalegre, en Madrid, al que asistieron en torno a 9.000 personas, desoués de que Ortega Smith haya dado positivo.

12.26Ortega Smith da positivo por coronavirus El dirigente de Vox Javier Orteha Smith ha dado positivo por coronavirus.

12.07Aragón notifica 6 nuevos casos de coronavirus y suma ya 38 afectados Aragón suma ya 38 afectados por coronavirus tras notificarse seis nuevos casos, tres de ellos hombres de 83, 84 y 87 años que vivían en una residencia de ancianos de la provincia de Teruel y están ingresados estables dentro de la gravedad en el Hospital Obispo Polanco. También está afectado un profesional sanitario de 62 años que había viajado a Madrid y que se encuentra en su domicilio con síntomas leves, una trabajadora de 23 años de una residencia de ancianos de Zaragoza en la que se notificaron siete casos ayer y que está en su casa y un hombre de 79 años ingresado en planta en el Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa.

12.05Madrid confirma 782 casos de coronavirus La dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha informado de 782 casos positivos de coronavirus, entre los que se encuentran los 21 fallecidos en la Comunidad.

11.55La patronal de las grandes superficies garantiza el suministro La Asociación Nacional de Grandes Superficies (Anged), que engloba a empresas como El Corte Inglés, Carrefour o Eroski, ha garantizado el «abastecimiento» y el «buen funcionamiento» de la actividad de las tiendas en la Comunidad de Madrid, así como de la cadena de suministro y de la logística tras las imágenes de madrileños colapsando los supermercados e hipermercados por la alarma creada por el coronavirus. En concreto, la patronal de gran consumo hace un llamamiento a la «tranquilidad» a los consumidores madrileños después de las imágenes de las últimas horas y de primera hora de esta mañana en las que se ven los lineales vacíos de supermercados, así como largas colas en tiendas y centros comerciales.

11.51Wuhan, epicentro del coronavirus, baja por primera vez de los 20 casos nuevos en un balance diario El brote del nuevo coronavirus ha registrado por primera vez en la ciudad de Wuhan un aumento de menos de 20 contagios desde que comenzó el brote a finales de 2019, según ha informado un responsable sanitario chino. Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, en el centro de China, ha registrado solo 17 nuevos contagios este lunes y no se han contabilizado nuevos casos en otras localidades de la región durante cinco días consecutivos, ha explicado en rueda de prensa Mi Feng, un responsable del Ministerio de Sanidad.

11.43Se suspende la marcha del «Sí a la vida» prevista para el 22 de marzo en Madrid Las organizaciones 'provida' convocantes de la marcha del 'Sí a la vida', que se iba a celebrar el próximo domingo 22 de marzo en Madrid, han decidido suspenderla por el cambio de escenario frente al coronavirus COVID-19, según han adelantado a Europa Press fuentes de la organización. La Plataforma Sí a la Vida, conformada por más de 500 organizaciones, convoca esta marcha cada año desde 2011 con motivo del Día Internacional de la Vida para defender la vida desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. Estaba prevista la asistencia de personas de todo el país.

11.40Aplazada sine die la prueba de acceso a la abogacía por el coronavirus El Ministerio de Justicia ha aplazado sine die el examen de acceso a la abogacía previsto para el 28 de marzo pare evitar la difusión del coronavirus y ante el número de aspirantes que se desplazarían a España desde países que, como Italia, han tomado medidas extraordinarias de contención. La prueba, necesaria para poder ejercer la profesión de abogado, ha sido suspendida «con el fin de evitar riesgos innecesarios» a través de una resolución de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, tras abordarse el tema en una reunión en el Ministerio de Sanidad el pasado 6 de marzo.

11.25Andalucía no baraja «a día de hoy» aplicar medidas similares a Madrid El portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha lanzado un mensaje de «tranquilidad» y de «sentido común» porque Andalucía es una de las regiones con menor afectación del coronavirus y ha dicho que «las decisiones que se han tomado en Madrid a día de hoy no tienen por qué trasladarse» a la comunidad.

11.24Japón prohibirá la entrada de viajeros del norte de Italia por el coronavirus El Gobierno de Japón anunció este martes que impedirá la entrada en el país a viajeros procedentes de varias regiones de Italia por el brote de coronavirus y señaló que contempla medidas similares para otros países donde los contagios aumentan con rapidez. El primer ministro nipón, Shinzo Abe, decidió esta nueva restricción a la entrada de personas en territorio de Japón durante una reunión celebrada hoy con su Gabinete de Gobierno para analizar la epidemia del nuevo virus originario de Wuhan (China).

11.05Malta prohíbe los viajes desde y hacia Italia para contener el conoronavirus Malta ha prohibido todos los viajes desde y hacia Italia con efecto inmediato a partir de este martes en un intento por contener la propagación del coronavirus. El primer ministro maltés, Robert Abela, ha informado de que todos los enlaces por aire y por mar entre los dos países quedan suspendidos hasta nuevo aviso.

11.04Murcia registra el noveno caso de coronavirus, también importado de Madrid Un paciente contagiado en Madrid es el noveno caso de coronavirus registrado en la Comunidad de Murcia, tras los tres notificados la pasada noche, y todos ellos se contagiaron en la capital de España. En declaraciones a los periodistas en el acto de entrega de unos premios empresariales, el presidente del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras, ha informado este martes de este último registro, que se suma a los notificados a primera hora de la mañana por la Consejería de Salud.

11.03Dos nuevos casos en Mallorca elevan a 13 los afectados de Covid-19 en Baleares La Conselleria de Salud ha informado de dos nuevos casos positivos por coronavirus en Mallorca, dos personas de una misma familia que viajaron al norte de Italia y que permanecen atendidas en su domicilio, con lo que los afectados en las islas ascienden a 13, uno de ellos ya dado de alta.

10.59El Barcelona-Nápoles se jugará a puerta cerrada El partido Barcelona-Nápoles, de la Liga de Campeones que se jugará el 18 de marzo en el Camp Nou, se disputará a puerta cerrada, según se decidió en una reunión celebrada este martes entre representantes de la Generalitat y del FC Barcelona. «La recomendación es que el partido se juegue a puerta cerrada por criterios sanitarios y el Barcelona lo ha asumido», aseguró el secretario general del Deporte de la Generalitat, Gerard Figueras.

10.58«Vigilancia particular» para Macron Ante la agravación de la crisis del coronavirus, los servicios de seguridad del Estado han montado un sistema de «vigilancia particular» para Emmanuel Macron y el palacio del Elíseo, donde varios consejeros han sido invitados a «no volver» a la presidencia de la República «hasta nueva orden». El protocolo de vigilancia particular del presidente Macron ha sido revisado profundamente. Tras la revelación del contagio con el coronavirus del ministro de Cultura, Franck Riester, se han disparado algunas alertas suplementarias.

10.57El Congreso estudia suspender todos los viajes oficiales y las visitas guiadas por el coronavirus El Comité de Seguridad y Salud del Congreso de los Diputados recomendó a la Mesa este martes «suspender los viajes oficiales de la Cámara» y «las visitas de grupos numerosos» ante la extensión del coronavirus. Además, recomendó evitar, «en la medida de lo posible», cualquier reunión extraparlamentaria que implique la asistencia de «muchas personas y su concentración en un mismo espacio». No obstante, aunque la opción de suspender el pleno de hoy y mañana no está descartada, fuentes parlamentarias señalaron que no parece la opción más probable.

10.44Bruselas pide a los países «contener agresivamente» virus para ganar tiempo La comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, instó hoy a los Estados miembros a «contener de forma agresiva» el avance del coronavirus en la Unión Europea, con el objetivo de ganar tiempo para avanzar en la investigación y descongestionar los sistemas sanitarios en una crisis en la que ya se han declarado casos en todos los países.

10.41El Gobierno aprobará medidas El Gobierno va a aprobar medidas de estímulo para reactivar la actividad de los sectores más afectados por la crisis del coronavirus y para facilitar el teletrabajo que permita compaginar la actividad profesional con el cuidado de los menores. Así lo ha apuntado en una entrevista en la Ser la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, quien ha recalcado que el Gobierno considera que el impacto económico que tendrá esta crisis será «transitorio» y «en forma de uve», por lo que «no es extraño» que tras las caídas bursátiles de este lunes mercados de valores suban esta jornada o haya nuevas fluctuaciones.

10.38El Hospital Severo Ochoa suprime las visitas de familiares a pacientes con patologías respiratorias La Dirección del hospital Severo Ochoa de Leganés ha prohibido las visitas hospitalarias «a personas con sintomatología respiratoria, como tos o dificultad para respirar» de manera temporal hasta que se «normalice» la situación generada por el coronavirus. Además, ha restringido las visitas familiares o de acompañantes al resto de ingresados a «sólo una persona por paciente», aunque ha precisado que «en la medida de lo posible, se evitarán».

10.36Almeida confirma un caso y suma dos más pendientes de confirmación en el Ayuntamiento El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado un caso de coronavirus en el Ayuntamiento y ha sumado dos pendientes de confirmación. Lo ha concretado este martes en la rueda de prensa en la que, rodeado por todos los grupos municipales, ha avanzado las medidas que se están tomando en torno al coronavirus. Ayer ya se confirmó un caso en el área de Deportes, cuyas instalaciones fueron desinfectadas. Almeida ha trasladado a la prensa que se están siguiendo los protocolos con los trabajadores y, en cuanto al potencial cierre de ventanillas públicas, el primer edil ha contestado que estarán pendientes y condicionadas a las decisiones que se adopten desde el Gobierno de la Nación y de la Comunidad.

10.31Room Mate cierra tres hoteles en Madrid por responsabilidad. La cadena hotelera ha mandado un comunicado informando que cierra tres de sus seis hoteles de Madrid. Una medida que, según ha confirmado el dueño de la cadena, Kike Sarasola, a ABC, la implementan para que los trabajadores puedan conciliar con sus familias después de la decisión de la Comunidad de Madrid de cerrar los centros educativos y para que puedan teletrabajar. Además, aseguran que ningún cliente verá afectada su reserva. Léelo aquí.

10.26Cinco profesores, uno grave, y dos alumnos de un colegio de Oviedo, elevan a 17 los afectados en Asturias El director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, ha indicado este martes que en estos momentos son ya siete las personas con coronavirus relacionadas con el brote del centro educativo de la Fundación Masaveu de Oviedo. Cinco de ellos son profesores y dos alumnos. Un profesor, varón de 68 años con patologías previas, está grave. Con estos casos se elevan a 17 los afectados por Covid-19 en el Principado de Asturias, catorce varones y tres mujeres. De ellos cinco se encuentran ingresados en el HUCA, dos de ellos en la UCI en estado grave —un hombre 70 años y otro de 68—. El resto se encuentran ingresados en planta y el resto se encuentran en sus domicilios.

10.18Finaliza el aislamiento del hotel H10 Costa Adeje Palace (Tenerife) El hotel H10 Costa Adeje Palace que se encontraba en situación de aislamiento desde el 24 de febrero por orden del Gobierno de Canarias --decisión avalada por auto judicial-- ha finalizado su cuarentena desde las 00.00 horas de este martes. Los clientes que quedaban todavía en el complejo han empezado salir a lo largo de la madrugada en un dispositivo coordinado por la Policía Nacional y entre aplausos de los trabajadores y volverán a sus países de origen siguiendo el protocolo activado por las autoridades sanitarias y sus respectivas embajadas.

10.13Medidas de la Comunidad de Madrid La Comunidad aconseja que, durante el período de cese de clases, se continúen las actividades educativas a distancia y online. En cuanto al transporte, asegura la disposición, se desinfectarán diariamente los vehículos destinados al transporte regular de viajeros.

10.10El crucero «Grand Princess» atraca en el puerto de Oakland tras confirmar al menos 21 casos de coronavirus El crucero «Grand Princess», con más de 3.500 personas a bordo, ha atracado este lunes en el puerto de Oakland, en California, después de que los ocupantes se pusieran en cuarentena tras la muerte de un pasajero por coronavirus y se hayan confirmado 21 casos. El desembarco de los pasajeros comenzará según «orden de prioridad» y se espera que sea un proceso que durará «varios días», según ha informado la operadora del crucero, Princess Cruises, mediante la red social Twitter.

9.55Santander aconseja acudir a su Junta de Accionistas de forma telemática El Banco Santander ha anunciado este martes que mantiene la convocatoria en Santander de su junta general de accionistas para el próximo 3 de abril, aunque aconseja asistir a la misma de forma telemática, es decir, no presencial, debido al avance del coronavirus, además de adelantar el voto o delegarlo.

9.50Carlos de Habsburgo-Lorena está en cuarentena tras contagiarse del coronavirusCarlos de Habsburgo-Lorena, nieto del último emperador de Austria-Hungría, se ha contagiado con el coronavirus y está en cuarentena domiciliaria en su residencia en la región de Baja Austria, informó hoy el diario «Kleine Zeitung». El rotativo austríaco precisa que el propio Carlos de Habsburgo (1961), casado con la baronesa Francesca von Thyssen-Bornemisza, de la que se encuentra separado, le confirmó esta mañana por teléfono que desde el pasado jueves mantiene una estricta cuarentena, sin contacto directo con sus familiares.

9.40Caso confirmado en BBVA BBVA ha informado este martes de un caso positivo de coronavirus en un empleado del edificio Asia de la Ciudad BBVA, en Madrid. La entidad ha informado que se ha clausurado tanto el edificio en cuestión como comedores, cafaterías, gimnasio y guardería de la Ciudad del BBVA.

9.35Salud confirma el fallecimiento de una persona con coronavirus en La Rioja La Consejería de Salud del Gobierno riojano ha confirmado este martes el fallecimiento de una persona en La Rioja con la enfermedad Covid-19. La persona fallecida es una mujer de edad avanzada con pluripatología previa que permanecía ingresada en el Hospital San Pedro de Logroño, ha informado el Gobierno regional en una nota.

Más de 4.000 muertos y más de 110.000 casos en todo el mundo