El yerno de un paciente de 66 años afectado por el coronavirus: «Nos trataron como apestados»

El Ministerio de Sanidad ha confirmado, por el momento, 193 casos de coronavirus en España, de los cuales siete están en la UCI; estos son los casos «más graves». Uno de estos casos se encuentra en la Comunidad de Madrid, donde el goteo de diagnósticos de pacientes infectados por el Covid-19 ha sido incesante y ya son 56 las personas afectadas. Aunque esta situación no significa que vaya a seguir aumentando solo el número de casos más delicados. «La predicción es que, a medida que se afinen los procesos diagnósticos y aumente el número de casos positivos, también bajen (de manera contraintuitiva) los parámetros de peligrosidad asociados a la patología. Esto será debido a que no solamente se identificarán los casos con síntomas graves , sino que el diagnóstico será posible sobre pacientes con sintomatología leve», explica a ABC el director de investigación de Arcis Biotechnology, que opera en un laboratorio del Hospital Carlos III, Pablo Castán.

Lo cierto es que el desconocimiento existente acerca del coronavirus está provocando cierta improvisación y está trayendo consecuencias negativas, según denuncia el yerno de un paciente madrileño de 66 años afectado por este virus, que se encuentra en estado grave ingresado en la unidad especializada del Hospital Carlos III. «Si lo resumo en una palabra es un desastre todo lo que está pasando , porque no hay información por ningún lado ni Sanidad se ha preocupado de nada», lamenta esta persona que prefiere mantener el anonimato.

Su suegro acudió al médico de cabecera porque tenía unos mareos y unos pinchazos en el estómago . «Le dijeron una tontería: que tenía el riñón seco y que tenía que comer natillas. Se volvió para casa. Al día siguiente regresó porque tenía mareos y le dijeron que eran vértigos y otra vez para casa. A la tercera vez que acudió al centro sanitario, llamaron a una ambulancia y se lo llevaron al Hospital Infanta Sofía ingresado. De ahí, con un protocolo un tanto extraño, sin información para la familia y con mucha protección, nos llamaron a las siete de la mañana porque había dado positivo en coronavirus y se lo llevaban al Hospital Carlos III, donde apareció a las once o doce de la mañana en muy malas condiciones », relata a este periódico por teléfono.

El yerno de este paciente denuncia la falta de información sobre el estado de su familiar. « No nos han dejado verlo y no tenemos noticias desde ayer, solo nos dan información una vez al día», indica.

Pero la falta de comunicacón no es la única deficiencia, según explica. «En teoría Sanidad Pública nos tiene que controlar fiebres y demás y no se han dignado en llamarnos una sola vez para ver cómo estamos, es un caos ». El protocolo de contención, dice, hace aguas. «El día que dio positivo mi suegro nos dijeron que por favor nos quedásemos en casa. Pero claro tenía que firmar un consentimiento y me fui al hospital. Cuando llegué después de esperar dos horas me dijeron que se habían equivocado. Si hubiera dado yo positivo se hubiera preparado una gorda...», detalla este residente en San Sebastián de los Reyes. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con la Consejería de Sanidad en reiteradas ocasiones para conocer su opinión al respecto, pero no ha sido posible.

El varón afectado por el coronavirus había estado en contacto con sus familiares, entre los que se encontraban dos mujeres embarazadas y su yerno, pero todos han dado negativo en la prueba. Eso sí, según su relato, el miedo imperó durante todo el proceso. «Los sanitarios que nos vinieron a ver estaban acojonados. El médico que me vino a ver me decía que me alejara... ¡que no tengo la peste! Todos se me apartaban como si fuera un apestado », recuerda compungido. En esta situación, a punto de ser catalogada ya de «pandemia» por la Organización Mundial de la Salud, se parte de cero y se trata de una carrera por adelantar al virus. Por ello, este familiar pide que aceleren en la organización de los protoclos y se mejore en la calidad humana en el trato a hipotéticos nuevos diagnósticos. «Pido que lo gestionen mejor y que estén más atentos a posibles nuevos casos», sentencia.

Con todo, Pablo Castán, investigador implicado en el desarrollo del ensayo molecular para la detección del virus de la hepatitis utilizado por el Instituto Pasteur (Genedrive-HCV), apunta que «el aspecto técnico de la detección molecular es 100% seguro y fiable». Y, además, «el Instituto de Salud Carlos III (Majadahonda) es referente mundial en este tipo de protocolos, por lo que la parte científico-tecnológica es la más segura y el equipo humano que la ejecuta es el más capacitado». Sin embargo, continúa diciendo que «somos personas y, como tales, la parte de gestión humana de los potenciales infectados que cae más allá del aspecto puramente técnico se ha visto afectada en estas primeras fases del brote a todos los niveles: centros de salud, consultas a domicilio para estudio epidemiológico...». Si bien, finaliza, « es lógico que los miedos pasen y se normalicen todos los aspectos del procedimiento , no solo la parte técnica».