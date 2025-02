Denuncian un «chiringuito» del PSOE y Más Madrid en una empresa pública de Leganés

La Intervención municipal del Ayuntamiento de Leganés – gobernado por el PSOE y Más Madrid Leganemos– ha puesto el foco en la empresa pública Leganés Gestión de Medios, encargada de la cobertura audiovisual de eventos relacionados con el Consistorio, por su escasa actividad y elevado volumen de gasto. El órgano fiscalizador aconseja revisar el futuro de esta entidad y alerta de que el grueso de su presupuesto, de medio millón de euros, se destina casi íntegramente al pago de las nóminas de sus cuatro trabajadores y del nuevo gerente, Jesús Monroy Sánchez , con un salario bruto anual de 54.000 euros. Su nombramiento, precisamente, ya estuvo salpicado de polémica porque, afiliado a Ciudadanos y presente en las listas de la formación en las elecciones del 26 de mayo, fue designado tras el apoyo del partido naranja a la investidura del socialista Santiago Llorente como alcalde.

El informe del interventor, fechado el pasado 13 de diciembre y al que ha tenido acceso ABC, rechaza un gasto de 165.076,63 euros por no estar debidamente justificado y alude a una indicación similar, de marzo de 2019, sobre sus dudas respecto a la necesidad de que la sociedad mercantil siga funcionando según está planteada. «Los gastos de personal sobre el total de los gastos presentados representan el 87,80% de los mismos, siendo el resto, como se recoge en la documentación justificativa, gastos generales de mantenimiento de equipos, gestoría y suministros telefónicos e internet, lo que pone de manifiesto la escasa/mínima actividad de la empresa por lo que se recomienda revisar la necesidad de la empresa municipal dado el consumo de recursos municipales que supone», advierte el funcionario.

Intervención, además, señala que no puede aprobar los más de 165.000 euros del primer semestre del año porque solo son el 33% de cuanto debe justificarse y no se ha acreditado debidamente el pago de las facturas presentadas, bien porque no son legibles o porque no cumplen con los requisitos marcados. A pesar de las indicaciones, sin embargo, el Ayuntamiento aprobó el gasto antes de las navidades.

El interventor señala más de 165.000 euros de gastos sin justificar del primer semestre del año pasado

Leganés Gestión de Medios, encargada de elaborar una revista municipal o, por ejemplo, retransmitir los plenos, funciona al margen del equipo de prensa del Gobierno local. Es decir, que además de este desembolso el Ayuntamiento tiene en nómina a una jefa de prensa (53.000 euros al año) y un redactor (40.000 euros) para su relación con los medios de comunicación.

Menos servicios contratados

Fuentes municipales, no obstante, niegan que la mayor parte del presupuesto se destine al pago de nóminas, sino «la mayor parte de lo que ha gastado», aunque reconocen que el año pasado hubo menos contrataciones de servicios que las previstas inicialmente. «Durante la pasada legislatura la empresa apenas tuvo actividad mercantil debido al bloqueo político existente en su Consejo de Administración –integrado por todos los partidos con representación–, que tumbaron por sistema la mayor parte de las actividades que se propusieron», detallan.

Para evitar esta situación, añaden, se fichó en septiembre a Monroy; dedicado a «dinamizar la empresa y optimizar su actividad». Si bien la retribución al gerente es una novedad de esta legislatura, el equipo de Gobierno socialista defiende una contención del gasto en el último ejercicio y asegura que Leganés Gestión de Medios no dio pérdidas ni en 2018 ni en 2019 y que devolvió a las arcas públicas 200.000 euros que finalmente no empleó.

Aunque el Ayuntamiento aún no ha publicado los datos del ejercicio de 2019, los números del balance de 2018 –el último brindado a los consejeros de la sociedad– sí reflejan lo indicado por el interventor. De los 414.000 euros de subvención que recibió (el único ingreso declarado) se utilizaron un total de 330.467,39 en el pago de los trabajadores . En el caso de la actual legislatura, a este montante habría que añadir los 54.000 euros del sueldo de Monroy. Este extremo fue uno de los argumentos de los principales partidos de la oposición, PP y Uleg, para considerar su nombramiento como un intercambio de favores por el apoyo de los tres concejales de Cs a Llorente. De hecho, a pesar de que la formación naranja no forma parte del Gobierno, dirige las empresas públicas de vivienda y comunicación, Emsule y Gestión de Medios.

Duplicidades

Las críticas a su gestión, no obstante, no son una novedad. En 2017 el grupo de Leganemos –entonces fuera del Gobierno– censuró que el Consistorio redactase un pliego de 50.000 euros para contratar a una empresa externa que se encargase de los eventos y actividades audiovisuales relacionados con la actividad municipal, la misma labor que desempeña Gestión de Medios. «No entendemos que se pague dos veces por el mismo servicio», arguyó la edil Eva Martínez.

Las presuntas irregularidades en la empresa pública han provocado un enorme malestar en la corporación. El portavoz del PP en la localidad, Miguel Ángel Recuenco , considera que todo es un ejemplo más del «despilfarro» del PSOE. «Llorente ha convertido Leganés Gestión de Medios en un chiringuito y en una agencia de colocación para los suyos», declara Recuenco.