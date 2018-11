Carmena no seguirá en el Ayuntamiento de Madrid si no es elegida como alcaldesa en 2019 La exjueza reconoce que no aceptaría estar en la oposición si no logra la mayoría suficiente en las elecciones de mayo

Manuela Carmena (74 años) no continuará en la oposición si no logra la mayoría suficiente como para revalidar la alcaldía en las elecciones de mayo de 2019. «No. Rotundamente no. Eso lo digo claro. Con mi edad y mi experiencia, yo me ofrezco para continuar con el proyecto que no se ha podido terminar», así de contundente se ha manifestado la actual regidora en una entrevista para Telemadrid. «No me gusta la política, me gusta gestionar la política municipal», ha añadido.

No obstante, la exjueza ha asegurado que se compromete «al 100%» en el caso de ser reelegida y que no tiene intención de abandonar en medio del mandato. «¿Retirarme?¿Por qué? No. Tengo mi edad y sólo puedo pensar en el presente. El futuro no lo sé. Me comprometo al 100%, pero tampoco tengo 25 años», ha expresado.

Sobre si su posible sucesor será Marta Higueras (su número dos y delegada de Equidad) o el exJemad Julio Rodríguez (candidato a liderar la candidatura de Podemos en la capital), sin embargo, la alcaldesa no se ha querido pronunciar, ya que, asegura que todavía no se han confeccionado las listas. Una candidatura sobre la que ella tendrá la última palabra, ya que considera que «no es razonable» que le impongan a su equipo: «No tendría sentido, el presidente del gobierno elige a sus ministros».