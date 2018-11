Carmena, tras la crisis de Podemos: «No tengo que hablar con Iglesias, es un problema del partido» La alcaldesa recuerda la línea roja de su candidatura: «No tendrá cuotas, ni sería un pacto de partidos políticos»

La alcaldesa Manuela Carmena tampoco ha querido ahondar en la crisis interna de Podemos desatada el pasado domingo por relegar a puestos más bajos a los consensuados a sus concejales predilectos en las listas de las primarias del partido en Madrid. No obstante, sí que ha subrayado la línea roja de su candidatura: «No tendrá cuotas, ni sería un pacto de partidos políticos». Con esa premisa, la exjuez se ha desmarcado de la crisis abierta en la formación morada y ha afirmado que no ha hablado con Pablo Iglesias tras la suspensión de la militancia de seis de sus ediles porque no tiene «vinculación específica con él» y tampoco con Podemos.

«No sé cómo deciros, no tengo una vinculación específica con él, ni necesidad de tener una conversación, creo que esto es un problema que surge en el partido de Podemos, yo no tengo nada que ver», ha afirmado. «Son temas de un partido político al que yo no pertenezco como todos bien sabéis», ha reiterado la regidora que ha insistido en que sólo sus concejales pertenecen a Podemos.

«En el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid hay unos concejales, muy buenos, muy valiosos, que son efectivamente del partido de Podemos y que serán ellos quienes tendrán que resolverlo y espero que se resuelva y bien», ha añadido.

Hasta que no se configure esa plataforma no se decidirá si el exJemad Julio Rodríguez, con el que tampoco ha hablado, concurrirá a su lado en los comicios de 2019. Aunque sí ha recordado que quien se sume a su plataforma, tenga afiliación política o no, tendrá que tener ser elegido por «sus propias actitudes de carácter laboral o personal».