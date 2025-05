Almeida aprueba la norma que prohibirá el paso de coches sin etiquetas por toda la capital en 2025

El alcalde ha cumplido su promesa. Antes de que acabe agosto, la nueva ordenanza de Movilidad ha recibido luz verde en la Junta de Gobierno extraordinaria celebrada este viernes. El Ayuntamiento de Madrid ha remozado el Madrid Central de la anterior regidora Manuela Carmena que tumbaron los tribunales el pasado mayo, modificando 109 de los 250 artículos existentes. La normativa, que se llevará al Pleno en septiembre para su aprobación definitiva, mira hacia un futuro sostenible: la capital quedará vetada a los vehículos sin etiqueta a partir de 2025.

La nueva ordenanza dibuja la mayor zona de bajas de emisiones (ZBS) de Europa, que estará en vigor desde 2024, con un total de 604 kilómetros cuadrados, todo el término municipal de Madrid. No obstante, las limitaciones seguirán un calendario. Desde el año pasado los coches con distintivo medioambiental A no pueden aparcar en la almenda central. En los próximos meses, si el Pleno municipal valida la normativa, tampoco en las nuevas zonas de bajas emisiones de especial protección de Centro y Plaza Elíptica . En la segunda, uno de los puntos negros de la contaminación de Madrid, se espera borrar 1.500 vehículos en hora punta. En 2023, no se permitirá circular sin etiqueta por la M-30.

El anteproyecto de la nueva ordenanza ha recibido 1.336 escritos con un total de 7.688 alegaciones , de las que el Área de Medio Ambiente y Movilidad ha estimado 426 total o parcialmente. Con ellas se han retocado 41 artículos, el 15 por ciento del documento. «La mayoría se refieren a cuestiones completamente técnicas», ha aclarado el delegado del Área, Borja Carabante, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Los principales cambios en este sentido atañen a las bicicletas, que podrán circular por los túneles de la ciudad, y a los patinetes, que lo harán por los carriles multimodales.

Nueva tarifa dinámica

La ordenanza establece la nueva tarifa dinámica del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) . «Se podrá cobrar en función de los niveles de contaminación», ha explicado Carabante, «es un instrumento de política medioambiental para beneficiar a los vehículos menos contaminantes». Además, a las actuales plazas verdes y azules se sumará una tercera, blanca y azul, de alta rotación , en la que se podrá aparcar durante un máximo de 45 minutos y ocupará zonas junto a centros sanitarios, educativos y centros comerciales. «Habrá que hacer un mapeo para establecer esos puntos concretos», ha apuntado el delegado.

Siguiendo los trámites habituales, la ordenanza deberá aprobarse en el Pleno municipal, que el equipo de Gobierno prevé celebrar en septiembre. José Luis Martínez-Almeida ha vuelto a tender la mano a todos los grupos municipales para negociar -ahora se abre el plazo de alegaciones de los partidos- y salir del limbo jurídico que ha quedado tras la anulación de Madrid Central. Aunque el sistema de cámaras sigue activo, solo se registran los accesos, unos 100.000 vehículos diarios, sin enviar multas a los posibles infractores.

«Esta ordenanza, junto a la de Calidad del Aire que se aprobó en marzo y la Hoja de Ruta hacia la Neutralidad Climática de la capital sitúan a Madrid a la vanguardia de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático», ha afirmado el alcalde. Por ahora, la nueva normativa cuenta con el rechazo de Vox , que aupó al Ejecutivo de PP y Cs con la condición de que se descartara Madrid Central. Almeida necesita al menos cuatro votos favorables más, los mismos que los ediles díscolos de Más Madrid, los concejales carmenistas de Recupera Madrid que ya han trasladado su apoyo a la medida si esta mantiene el espíritu de Madrid Central.

La Ley de cambio climático obliga desde 2019 a las ciudades de más de 50.000 habitantes a contar con zonas de bajas emisiones. «Las leyes están para cumplirlas», ha zanjado el regidor. Las dos últimas ordenanzas son clave para atajar las principales fuentes de polución, el tráfico rodado y los sistemas de climatización, pero durante este mandato se han implantado progresivamente algunas de las 200 medidas de la Estrategia Madrid 360 , el plan anticontaminación de Almeida que ha creado, entre otras cosas, tres líneas de autobuses eléctricos en el centro y el aparcamiento disuario de Fuente de la Mora.