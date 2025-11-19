Suscribete a
PRESENTA SU LIBRO 'MANUAL DE CONVIVENCIA'

Juanma Moreno: «Si lo que viene judicialmente es peor, Sánchez podría adelantar elecciones»

El presidente de la Junta presenta su libro en Madrid arropado por Feijóo y Rajoy

Repasa sus inicios políticos y considera que es «inviable» que el Gobierno aguante sin Presupuestos

Paloma Esteban

Madrid

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, presentó su libro 'Manual de Convivencia' (Espasa) en Madrid arropado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el expresidente Mariano Rajoy y la que fuera su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, además de diputados y ... otros cargos del partido. Lo hizo en un espacio del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento madrileño, y aprovechó para defender, una vez más, la llamada 'vía andaluza' en un momento de extrema polarización: «Una política sin ruido y amable».

