Juanma Moreno: «Si lo que viene judicialmente es peor, Sánchez podría adelantar elecciones»

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, presentó su libro 'Manual de Convivencia' (Espasa) en Madrid arropado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el expresidente Mariano Rajoy y la que fuera su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, además de diputados y ... otros cargos del partido. Lo hizo en un espacio del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento madrileño, y aprovechó para defender, una vez más, la llamada 'vía andaluza' en un momento de extrema polarización: «Una política sin ruido y amable».

Moreno, que hizo un repaso sobre sus inicios políticos al frente de la secretaría de Estado en el Ministerio de Sanidad y no escatimó en contar las dificultades para hacerse hueco como candidato en Andalucía - «un día desayunando en un bar unos señores se preguntaban los unos a los otros si habían visto al tal Bonilla, que no valía para nada»- hasta llegar a la mayoría absoluta en 2022, habló también sobre las dos grandes crisis que atraviesa ahora desde la Junta.

Dos escándalos que le han estallado a pocos meses de la convocatoria electoral -las elecciones están previstas para mayo o junio-. Los cribados del cáncer, «la crisis que he asumido con más tristeza», dijo, tras insistir en que ha aumentado el presupuesto sanitario en Andalucía hasta los 16.200 millones de euros, y que ha combatido con un plan de choque y cinco destituciones, incluida la de la consejera del ramo. Y la que apunta a un caso de corrupción en la provincia de Almería dentro del 'caso mascarillas' y que podría escalar a otras ramificaciones. El PP ha suspendido de militancia al presidente de la Diputación almeriense, Javier Aureliano García, que también está al frente de los populares en esa provincia. «Nada tiene que ver con lo que hace nuestro adversario, el PSOE. Hemos sido rápidos, transparentes y contundentes», lanzó en mitad del escándalo sobre el último informe de la UCO que salpica de lleno a Santos Cerdán.

Hubo reproches a izquierda y derecha. A Vox y al PSOE por «su confluencia de intereses electorales»; llegando a afirmar que en el Parlamento andaluz «a veces se vuelven indistinguibles» por los ataques hacia el PP. Contó una anécdota que está recogida textualmente en el libro sobre un desayuno que mantuvo con Santiago Abascal, en el que el líder de Vox pidió una tortilla francesa: «Hombre Santi, esperaba de ti una tortilla española». Confesó algunos problemas personales, ya conocidos, como las dificultades que tiene para conciliar el sueño. Una herencia genética de su madre, «una mujer muy valiente y con mucha fortaleza», a la que mencionó en distintos momentos; igual que a su padre, que ya falleció, precisamente de cáncer de colón. Aseguró que no habría podido escalar hasta su actual posición sin el respaldo de su mujer, Manuel Villena. Y también reconoció que el primer mitin político al que asistió fue el de Felipe González. El segundo fue de José María Aznar.

Aseguró que «su etapa en Madrid ya está cubierta» después de haber vivido 18 años en la capital, que también fue diputado y senador además de secretario de Estado, y afirmó que su «final de etapa» está en Andalucía, cerrando la puerta a la política nacional.

Sobre la situación política actual, Moreno dio por hecho que las elecciones generales «serán cuando más le interesa» a Sánchez: «Si sabe que lo que pueda venir judicialmente es peor, puede adelantarlas. Está esperando una ventana oportunidad». Lo que sí dejó claro es que es «técnicamente inviable» aguantar tres años sin Presupuestos. «Por una cuestión de indignidad, debería disolver cuanto antes», remató.