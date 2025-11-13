La crisis de los cribados en el cáncer de mama agita el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba

La crisis por los cribados del cáncer de mama en Andalucía ha estado presente en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba celebrado este jueves. El debate surgió a raíz de una moción presentada por el PSOE para garantizar la eficacia del programa de detección ... precoz de la enfermedad.

La iniciativa derivó en un intercambio de acusaciones con alusiones directas a la gestión de la Junta y a las recientes declaraciones de la socialista Rafi Crespín, quien durante las protestas por la sanidad pública admitió que «esto va de movilizar a la izquierda».

El debate estuvo marcado por las acusaciones cruzadas y reproches sobre la instrumentalización de la sanidad andaluza. Mientras el PSOE defendió la moción como una exigencia para reforzar la atención preventiva a miles de mujeres, desde el PP insistieron en que el Gobierno autonómico ha tomado medidas y asumido errores, y Vox pidió acabar con los discursos partidistas para centrarse en soluciones reales.

También ha intervenido Francisco Martínez Claus, presidente de FACUA, que tildó la crisis como «el mayor escándalo de la sanidad». Trajo al Pleno el caso de una vecina de Córdoba que en septiembre de 2023 su mamografía clasificó «un nódulo probablemente benigno con revisión a los seis meses», ha explicado Martínez Claus.

«Pero el bulto creció, se oscureció, nunca le hicieron una biopsia después de haber ido tres veces a Urgencias en diciembre. En su cuarta visita, el 29 de diciembre, se confirmó que el tumor era maligno, en febrero fue operada y en mayo terminó la radioterapia. En junio desarrolló metástasis y ya era demasiado tarde para ella. Su nombre es María y sigue luchando».

Cruce de acusaciones

Desde las filas del PP, la portavoz Isabel Albás, que habló también desde su experiencia como paciente de cáncer de mama, lanzó un mensaje contundente al PSOE: «Lo vuestro no tiene nombre», reprochó, antes de recordar que «hemos reconocido nuestros errores». Albás defendió que el Gobierno andaluz «ha asumido responsabilidades», mencionando tanto la dimisión de la consejera de Salud.

Por su parte, la socialista Carmen González respondió con dureza a los populares: «Si se va a poner a dar lecciones, aplíqueselo a usted misma», replicó a la bancada popular, antes de recordar que «hay miles de mujeres que no saben si el silencio administrativo implica que no tienen nada o si forman parte del saco de quienes siguen en vilo por su futuro médico».

González sostuvo que «solucionar este problema no es llamar a las mujeres, sino hacerles las pruebas pertinentes» y acusó al presidente andaluz de «dedicarse a confirmar que la sanidad es insostenible, beneficiando a quienes en el PP tienen intereses en la sanidad privada».

El representante de Vox intervino para reclamar al PP que «deje de presumir de gasto sanitario», asegurando que «tenemos la peor sanidad de la historia por mucho récord presupuestario que anuncien». También calificó la moción socialista de «teatro», al considerar que «el PSOE pretende capitalizar políticamente un asunto que no debería ser ideológico».