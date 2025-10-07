Suscribete a
Al menos cuatro desaparecidos y diez obreros heridos tras el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

El Gobierno impulsa una ley que obligaría a publicar las reuniones con Aldama

La norma establecerá la publicación de las agendas institucionales y los viajes de todos los altos cargos públicos

Koldo está cambiando la propiedad de varios inmuebles en una notaría de Madrid

Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros efe
Ainhoa Martínez

Madrid

Con el «caso Koldo» impactando de lleno en la estrategia pública del Gobierno -que se ve obligado a reaccionar a las últimas novedades relativas al informe de la UCO sobre los ingresos no justificados de José Luis Ábalos-, en Moncloa siguen avanzando en ... el desglose del plan de regeneración que Pedro Sánchez anunció para vestir políticamente su decisión de seguir en el poder tras sus cinco días de reflexión. En este desarrollo se encuadra hoy la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de la Ley de Administración Abierta.

