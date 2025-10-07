Suscribete a
Koldo está cambiando la propiedad de varios inmuebles en una notaría de Madrid

Para la operación usa a su ex mujer y a su hija pero dicen que «no guarda relación con lo investigado»

El juez cree que Ábalos y Koldo García recibieron «ingresos irregulares y opacos» y vincula el patrimonio de ambos

Koldo García, el pasado junio tras declarar en el Tribunal Supremo
Javier Chicote

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos investigado por varios delitos en la operación Delorme, ha visitado en los últimos meses al menos dos veces una notaría de Madrid para realizar cambios de titularidad en propiedades inmobiliarias.

Según las fuentes consultadas por ABC, los ... inmuebles figuran a nombre de terceros y están cambiando ya sea la nuda propiedad, el usufructo a favor de su exmujer, Patricia Uriz -también investigada en la Audiencia Nacional- o registrando derechos de compra a favor de su hija menor de edad, de sólo cuatro años, para tratar de garantizarse la titularidad ante eventuales embargos por su hipotética responsabilidad civil. La primera visita se produjo a principios de verano y, posteriormente, hubo al menos otra. Iba acompañado de su abogada en la causa penal, Leticia de la Hoz. La nuda propiedad establece quién es el dueño del inmueble y se puede desgajar el usufructo para que otra persona disfrute del bien de forma vitalicia.

