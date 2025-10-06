El juez cita de nuevo a Ábalos y Koldo García tras el informe de la UCO sobre sus vínculos económicos

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Leopoldo Puente ha acordado citar de nuevo a declarar como investigados al ex ministro José Luis Ábalos y a su ex asesor, Koldo García, los próximos días 15 y 16 de octubre, respectivamente, a la vista del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del extitular de Transportes y su vinculación económica con García, que pone de manifiesto "ingresos irregulares y opacos".

El instructor aprecia "consistentes indicios" de que entre los patrimonios de ambos "podrían existir significativas zonas de intersección", de tal modo que Koldo "vendría haciéndose cargo regularmente de pagos que corresponderían" a Ábalos, "tales como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, nóminas de su empleada doméstica, regalos efectuados por éste a sus amistades, cuotas hipotecarias de un inmueble, viajes y otros gastos personales", "alcanzando dichos pagos un importe verdaderamente significativo en términos económicos".

Sin embargo, continúa Puente, "del análisis de las cuentas bancarias de Ábalos no resulta la existencia de contrapartidas en favor de García que pudieran compensar la realización de dichos gastos, en principio, enteramente ajenos a la responsabilidad de éste", por lo que deduce que, o bien Koldo hacía esos pagos, "en provecho y beneficio" del entonces ministro "sin contrapartida explícita alguna"; "o bien Ábalos le habría devuelto a aquél las cantidades adelantadas en dinero metálico o de otro desconocido modo".

Puente cree que, a la vista de los "ingresos regulares" y los gastos que realmente tenía, Ábalos "pudiera haberse beneficiado de alguna fuente irregular de ingresos, lo que se compadecería con las recepciones ilícitas de dinero en metálico que indiciariamente se le atribuyen", así como "con la circunstancia de que dichas cantidades de dinero le fueran entregadas para ambos a García -por un tercero o varios- quien después, de un modo u otro, asumiría una significativa parte de los gastos".

"En esa misma dirección apunta la circunstancia, también reflejada en el informe presentado por la unidad policial, relativa a que, consultada la información bancaria correspondiente a Ábalos, éste, desde el año 2018 y hasta el año 2023, no habría realizado reintegro de efectivo alguno de sus cuentas bancarias -frente a lo que, ordinariamente, había venido sucediendo hasta entonces y volvió a producirse a partir del año 2024-", añade el instructor.

A su juicio, todos estos indicios no encajan con las declaraciones de Ábalos en sede judicial, donde dijo sobre su relación con Koldo que "no pasaba de la ordinaria entre un ministro con uno de sus varios asesores, por más que éste último asumiera la realización de ciertos encargos domésticos", entre los que mencionó específicamente "ir a buscarle tabaco al ministro o a comprarle medicinas".

Rechaza que Miss Asturias 2017 sea acusación popular

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado que Miss Asturias 2017, Claudia Montes, presuntamente contratada en la empresa pública Logirail por "intermediación" del exministro José Luis Ábalos, sea acusación particular en la causa. La razón es que Montes "no concreta" respecto a "qué hechos concretos de los muy numerosos que constituyen objeto de la causa podría ser considerada como posible víctima o perjudicada".

Cabe recordar que Montes, en su declaración como testigo ante el Supremo, declaró que pidió ayuda a Ábalos para conseguir un trabajo y precisó que fue Koldo García quien realizó las gestiones para su contratación en la empresa pública Logirail. No obstante, negó haber mantenido cualquier tipo de relación sentimental con el exministro.

El viernes pasado se conoció que el Partido Socialista había pagado más de 30.000 euros en efectivo a José Luis Ábalos y Koldo García en sobres del partido, según el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).