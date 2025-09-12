Yolanda Díaz elude responder si sus críticas a Junts han abierto brecha con Sánchez

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una imagen reciente

«Estamos trabajando en cosas muy serias, que importan a la gente». Así ha despachado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, este viernes las preguntas sobre si su durísima intervención contra Junts del pasado miércoles en el Congreso de los Diputados cuando se certificó la derrota de su medida estrella -la reducción de la jornada laboral- había abierto una brecha con el bloque socialista de la coalición.

Y, sin querer adentrarse en las fisuras que provocó su intervención dentro de la coalición, Díaz ha insistido en la idea que lleva defendiendo desde entonces. «Es un debate que el país quiere y tres formaciones -en referencia a PP, Vox y Junts- abofetearon a 12,5 millones de asalariados», ha sentenciado.

Para defender esa tesis, la ministra de Sumar ha destacado que «el PP no aplaudió cuando derrotó al Gobierno, como suele ser habitual, porque lo sabía».

En referencia a las negociaciones con Junts, sin ser tan dura como el miércoles en el hemiclo, ha asegurado que estuvo «negociando seis meses» y que ella siempre está abierta al diálogo, pero que eso no significa «todo o nada».

La política se desplazaba a la comarca de Valdeorras a visitar una de las zonas más afectadas por los incendios forestales de este verano. En cualquier caso, su aportación no pasaba, ante los requerimientos de los vecinos de prometer «política útil» y que elevaría sus peticiones a quien tuviera las competencias.