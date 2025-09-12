Suscribete a
Los ataques de Yolanda Díaz a Junts abren fisuras con Sánchez

Malestar en Moncloa por las duras críticas a los de Puigdemont tras decaer la reducción de la jornada

Yolanda Díaz y Miriam Nogueras, el miércoles, en el Congreso
Yolanda Díaz y Miriam Nogueras, el miércoles, en el Congreso
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

El Gobierno registró este miércoles la primera derrota del recién estrenado curso parlamentario. No fue una derrota cualquiera, la que fracasaba era la medida estrella de la vicepresidenta segunda para esta legislatura. En términos de asunción de responsabilidades políticas, el naufragio de la reducción ... de la jornada laboral es un golpe letal para el ya malogrado liderazgo de Yolanda Díaz y para el espacio Sumar dentro del Ejecutivo. En este contexto de frustración y sabiéndose profundamente debilitada, Díaz salió al ataque desde la tribuna de oradores. Contra todo y contra todos, incluido Junts. Las embestidas que la vicepresidenta dirigió a la formación de Carles Puigdemont generaron un estupor en Moncloa que ha ido mudando en malestar con el paso de las horas. Fuentes gubernamentales consultadas por ABC reconocen que el tono duro de Díaz «no les sorprendió», porque ya se había manifestado en unos términos similares en privado, en la última reunión del Consejo de Ministros, cuando la medida ya estaba sentenciada.

