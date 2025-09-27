Suscribete a
ABC Premium

Trasladar 'urbanitas' a la Galicia vaciada: Proyecto Arraigo llega a Orense

La Diputación orensana se alía con la entidad referente en el sector para atajar la despoblación en la provincia a través de un estudio de su potencial y sus necesidades

Una de las familias de 'urbanitas' asentadas en el rural por Proyecto Arraigo
Una de las familias de 'urbanitas' asentadas en el rural por Proyecto Arraigo Cedida

Alejandro Gesto

Santiago

Jon era chef en la Moraleja, la exclusiva urbanización de la al norte de Madrid. Trabajaba diez horas al día y vivía compartiendo piso a dos horas del restaurante. Eso suponía que «se levantaba, iba al trabajo, volvía, se acostaba», y vuelta a empezar. Así ... que decidió dar un cambio a su vida. Ahora vive en Cañete, un pueblo de unos 800 habitantes en Cuenca. Allí sigue trabajando como cocinero en un restaurante que «ha revolucionado». Tarda cinco minutos en llegar, trabaja menos horas, gana más dinero y vive en una casa mucho más grande con su familia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app