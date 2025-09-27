Caja Rural de Zamora desplegará una campaña nacional de promoción de las zonas afectadas por incendios

Caja Rural de Zamora desplegará próximamente una campaña de ámbito nacional para promocionar las provincias de Zamora y de León, dirigida especialmente a las zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano, según anunció este viernes el director general de la cooperativa de crédito, Cipriano García, que esperó que sirva «para contribuir y concienciar a los ciudadanos de España de la grandeza de nuestra tierra».

«Para todos nuestros vecinos perjudicados por los incendios, nuestro más grande y cariñoso mensaje de fortaleza: no estáis solos», lanzó, recoge Ical. Cipriano García hizo estas declaraciones en el recinto ferial de Ifeza ante 2.000 personas durante su intervención en la gala de entrega de los XXVIII Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora.

El acto contó con la presencia del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán; el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; la consejera de Industria, Comercio y Servicios, Leticia García; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, y el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

También asistieron el obispo de Zamora, Fernando Valera, el general de Brigada de la XII Zona de la Guardia Civil, el director general de Caja Rural de Salamanca y el director ejecutivo de la Fundación Caja Rural, entre otros representantes de instituciones y entidades públicas y privadas. La gala fue retransmitida por La 8 Zamora y por Televisión Benavente.

El director general expresó el «sentimiento de satisfacción y orgullo» de quienes forman la entidad financiera ante la celebración de una nueva edición de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora. «El reconocimiento a los premiados de hoy dignifica a Zamora y engrandece la historia común que nos pertenece», indicó, además de agradecer el «apoyo y colaboración» del Ayuntamiento de Zamora y la Diputación de Zamora, patronos de la Fundación, así como de «tantos colectivos, instituciones o entidades, con los siempre compartimos espacio de unión y colaboración mutua».

Igualmente, hizo hincapié en que el proyecto de la Caja «se consolida, crece y se amplía cada día, en todos sus aspectos y en todos los territorios» donde opera. «Vuestro apoyo y aliento es la mejor energía para contribuir constantemente al desarrollo económico y social de nuestra tierra, reflejado en el balance de 2024», aseguró.

En este contexto, aludió al aumento de un 13,5 por ciento del volumen de negocio, hasta alcanzar los 7.278 millones de euros y 992 millones de euros en crédito nuevo a la financiación de empresas y particulares. Además, el 70 por ciento de todos los prestamos hipotecarios constituidos en 2024 en Zamora se formalizó en la Caja, que cuenta con ratios de solvencia y eficiencia situadas en las primeras posiciones del ranking nacional.

Premios

El premio 'Zamorano del año' fue concedido a la Guardia Civil, que cumple 180 años de «servicio y protección y de compromiso» con Zamora. «Galardón principal a los más de 82.000 agentes, cuya labor de protección ciudadana, cercanía y vocación de servicio la convierten en una institución clave en nuestra sociedad. Gracias por estar todos los días a nuestro lado. Sois un referente y una institución profundamente valorada y respetada por todos», recalcó García.

La periodista Lucía Méndez fue reconocida con el premio 'Zamorana ilustre', una profesional «de ámbito nacional, periodista y analista política y sanabresa tenaz», según aseguró Cipriano García. «Se ha convertido en una de las voces mas influyentes del periodismo español por méritos propios. Su recorrido, su esfuerzo y sus contribuciones merecen de la sociedad zamorana el mayor de los reconocimientos», indicó.

El Banco de Alimentos recibió el premio 'Valores humanos', como «ejemplo de solidaridad y humanidad», valores que «caracterizan a nuestra sociedad zamorana». El director de la Caja definió al grupo de mujeres y hombres «voluntarios, comprometidos con la garantía de una alimentación digna a las personas en situación de vulnerabilidad» y les dedicó «nuestro apoyo más sincero».

Además, el jurado de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora concedió el premio de 'Cultura' a la Asociación para la Promoción y el Estudio de la Capa Alistana. «Desde 2013, han conseguido preservar y difundir nuestra capa tradicional alistana, manteniendo viva de manera incansable esta seña de identidad cultural. Sus más de 240 socios son la bandera del esfuerzo para que las nuevas generaciones conozcan y valoren nuestra tradición», afirmó.

El premio 'Mundo rural' le correspondió a los pendones de Fariza y Argañín, muestra de «arraigo y siglos de historia» y una fiesta popular declarada de Interés Turístico Regional. «Une no solo a los ocho pueblos vecinos, sino a toda la provincia, con un origen medieval. Su capacidad para unir generaciones de sayagueses es un ejemplo del patrimonio cultural e inmaterial de Zamora», subrayó.

El premio 'Deportivo' recayó sobre Gerardo Hernández, presidente del CB Zamora. «Hablar de Gerardo Hernández de Luz es hablar de amor a tu tierra. Gerardo es uno de los nombres propios del deporte zamorano de los últimos 50 años. Excelencia en su trayectoria, ligada incansablemente al Club Baloncesto Zamora. Empresario de reconocido prestigio, amigo de todos, ha llevado su deporte del alma, a las mas altas cotas de la historia del deporte zamorano», aseguró.