Lado: cocina onírica en una aldea gallega

Una joven pareja de chefs defiende su restaurante en pleno parque natural de Jurés, rodeados de solo 20 vecinos

Elia Pereira y Borja Piñeiro, chefs de Lado
Adrián Delgado

Muiños (Orense)

No es fácil. Poco lo es cuando se nada a contracorriente, cuando se huye de lo fácil. La fuga de Elia Pereira (30 años) y Borja Piñeiro (26) fue hacia adelante hasta terminar en Muiños, una remota aldea gallega en pleno corazón del ... Parque Natural de Baixa Limia y Sierra de Jurés. Y no porque estén dando tumbos aunque a su corta edad ya hayan emprendido tres proyectos –el último es más bien una mudanza–.

