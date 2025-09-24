Suscribete a
La Policía detiene a 11 personas más por las 3,5 toneladas de cocaína que habrían llegado a Galicia en narcosubmarino

El operativo se extiende por el norte y sur de la ría de Arousa, donde la droga habría sido trasvasada a narcolanchas antes de ser abandonada en tierra en A Pobra (La Coruña)

Prisión para tres supuestos tripulantes del narcosubmarino que coló 3.500 kilos de cocaína

Detenciones y registros en O Salnés (Pontevedra) vinculados con el alijo de 3.500 kilos
Jesús Hierro

Santiago

Hasta ahora, por el alijo de 3,5 toneladas de cocaína que apareció hace diez días en A Pobra do Caramiñal (La Coruña) —y que los investigadores sospechan llegó en un narcosubmarino— solo había tres detenidos: un colombiano y dos ecuatorianos que, por aquellos ... días, deambulaban de forma sospechosa por la localidad arousana con mochilas que desprendían un fuerte olor a salitre y gasoil. Posiblemente, se trataba de los tripulantes del semisumergible, caza menor para una cargamento de droga de envergadura.

