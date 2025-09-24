La Policía detiene a 11 personas más por las 3,5 toneladas de cocaína que habrían llegado a Galicia en narcosubmarino

Hasta ahora, por el alijo de 3,5 toneladas de cocaína que apareció hace diez días en A Pobra do Caramiñal (La Coruña) —y que los investigadores sospechan llegó en un narcosubmarino— solo había tres detenidos: un colombiano y dos ecuatorianos que, por aquellos ... días, deambulaban de forma sospechosa por la localidad arousana con mochilas que desprendían un fuerte olor a salitre y gasoil. Posiblemente, se trataba de los tripulantes del semisumergible, caza menor para una cargamento de droga de envergadura.

Pero este miércoles la Policía ha puesto en marcha un amplio operativo que, por el momento, se ha saldado con al menos 11 detenidos más, tras una veintena de entradas y registros. La mayoría de estas actuaciones, enmarcadas en la bautizada como operación 'Saona', se han realizado en municipios de la provincia de La Coruña, según ha adelantado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada.

Fuentes policiales han confirmado a este diario que los registros se llevaron a cabo en Ribeira, Noia y en la propia A Pobra do Caramiñal. En esencia, en la zona norte de la ría de Arousa, por donde se habrían colado los 3.500 kilos de cocaína que finalmente acabaron en tierra firme.

Sin embargo, el operativo también ha alcanzado el sur de la ría, en concreto la comarca de O Salnés, considerada zona cero del narcotráfico gallego. Agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional registraron un taller de embarcaciones en la zona de Aldea Tragove, en Cambados, vinculado a una empresa de alquiler náutico de Sanxenxo.

La hipótesis que maneja la Policía Nacional —que en esta operación cuenta con la colaboración de la DEA estadounidense— es que el narcosubmarino habría llegado hasta la boca de la ría de Arousa, donde la droga fue trasvasada a narcolanchas para introducirla por alguna playa. La mitad del alijo apareció en los alrededores de la playa de Cabío, en A Pobra, por donde se habría realizado el desembarco. La otra parte fue localizada cerca de un polígono industrial. Se sospecha que los narcotraficantes abandonaron la mercancía al percatarse de que la Policía les seguía la pista.

La operación 'Saona' está siendo tutelada por una jueza de Muros (La Coruña), que hace una semana envió a prisión preventiva a los tres primeros detenidos, ante el riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. Están siendo investigados por un delito de tráfico de drogas de especial gravedad, tanto por la cantidad incautada como por los medios utilizados.