Prisión para tres colombianos por el alijo de 3.600 kilos de cocaína que habría llegado a Galicia en narcosubmarino

No son, ni de lejos, las piezas clave de la organización criminal que logró alijar 3,6 toneladas de cocaína este fin de semana en una playa del municipio de A Pobra do Caramiñal (La Coruña). Sin embargo, la jueza de Muros que instruye la ... causa por la mayor partida de cocaína intervenida en tierra firme en lo que va de año en Galicia teme que los únicos detenidos hasta el momento —tres ciudadanos colombianos— puedan fugarse o destruir pruebas si quedan en libertad.

Por ello, tras pasar este martes a disposición judicial, la jueza del Tribunal de Instancia de Muros ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Según ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), los tres están siendo investigados por un delito de drogas de especial gravedad por la cantidad y los medios empleados.

Las Unidades de Respuesta Especializada contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional (GRECO) seguían la pista de una posible descarga de cocaína en la Ría de Arousa durante el fin de semana. Según la hipótesis que manejan los investigadores, la droga habría llegado a bordo de un semisumergible —los conocidos como narcosubmarinos— hasta las proximidades de la costa gallega, desde donde se podría haber trasladado a tierra firme mediante embarcaciones más pequeñas.

Posteriormente, iba a ser transportada en vehículos hasta un lugar seguro. Pero la operación fue frustrada por la Policía. En su huida, uno de los coches implicados perdió cerca de 80 fardos de cocaína. Sus ocupantes lograron escapar, pero los agentes, siguiendo indicaciones de los investigadores, localizaron la droga cerca de la playa de Cabío, en A Pobra, probablemente cerca del punto donde se hizo la descarga.

Ese alijo, sin embargo, representaba solo la mitad de la partida. Con las indicaciones de los especialistas, agentes de la Policía Local registraron el entorno de una nave abandonada en un polígono industrial próximo y hallaron el resto de la mercancía. En total, 3.600 kilos de cocaína, según apuntó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien evitó dar más detalles del operativo debido al secreto de sumario.

Según fuentes policiales, los tres detenidos son posibles tripulantes del narcosubmarino. Fueron arrestados mientras deambulaban por A Pobra con actitud sospechosa y unas mochilas que desprendían un fuerte olor a salitre.