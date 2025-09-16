Suscribete a
Las elecciones de Castilla y León serán el 15 de marzo si no hay adelanto electoral nacional previo

Prisión para tres colombianos por el alijo de 3.600 kilos de cocaína que habría llegado a Galicia en narcosubmarino

La jueza de Muros (La Coruña) avisa del riesgo de fuga y de destrucción de pruebas si quedan en libertad

Los fiscales piden combatir a los discretos narcos gallegos con más inteligencia artificial

Los agentes conducen a prisión a los tres detenidos tras comparecer ante la jueza de Muros EFE
Jesús Hierro

Jesús Hierro

Santiago

No son, ni de lejos, las piezas clave de la organización criminal que logró alijar 3,6 toneladas de cocaína este fin de semana en una playa del municipio de A Pobra do Caramiñal (La Coruña). Sin embargo, la jueza de Muros que instruye la ... causa por la mayor partida de cocaína intervenida en tierra firme en lo que va de año en Galicia teme que los únicos detenidos hasta el momento —tres ciudadanos colombianos— puedan fugarse o destruir pruebas si quedan en libertad.

