La huelga de médicos, con un seguimiento entre el 18% de la Xunta y el 80% de los sindicatos

Como es habitual en estas situaciones, las cifras de seguimiento de la huelga de médicos convocada a nivel estatal contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central difieren según se tenga en cuenta las aportadas por los convocantes o por la Administración. En la ... primera jornada de paros, la Consellería de Sanidade ha registrado una ausencia del 18,24% de los facultativos que tenían que trabajar esta mañana en los centros sanitarios gallegos, mientras los sindicatos hablan de un apoyo «masivo» a pesar del cumplimiento de manera «escrupulosa» de los servicios mínimos.

Según los datos de la Xunta, el porcentaje de participación ha sido especialmente notable en los siete grandes hospitales del Sergas, solo con el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (Chus) por debajo del 20% y con el Chuvi, su homólogo vigués, rozando el 28%. Por la tarde, cuando la actividad es menor en estos centros, el seguimiento se redujo entorno al 4%. También fue inferior en general el apoyo en la Atención Primaria, alrededor del 6%. Sin embargo, los datos de O'Mega, uno de los sindicatos que secundan las movilizaciones, apuntan a una participación superior al 80% en los principales hospitales y por encima del 70% en la Atención Primaria en todas las áreas sanitarias.

Más de un centenar de médicos contrarios al borrador del Estatuto Marco que plantea el Ministerio de Sanidad se han concentrado esta mañana en la entrada principal del Chus para manifestar sus reivindicaciones coreando consignas como 'Nuestra esclavitud perjudica tu salud' o 'Paciente, escucha, esta es tu lucha'. En declaraciones recogidas por Ep, han advertido de que su cansancio va en detrimento de la seguridad de los pacientes, al verse obligados, aseguran, a hacer medias de 48 horas semanales o a acumular incluso 90 horas de trabajo.