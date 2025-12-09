Suscribete a
La huelga de médicos, con un seguimiento entre el 18% de la Xunta y el 80% de los sindicatos

Los facultativos se movilizan contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central

Médicos se manifiestan a las puertas del Chus
Médicos se manifiestan a las puertas del Chus EP

A. Gesto

Santiago

Como es habitual en estas situaciones, las cifras de seguimiento de la huelga de médicos convocada a nivel estatal contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central difieren según se tenga en cuenta las aportadas por los convocantes o por la Administración. En la ... primera jornada de paros, la Consellería de Sanidade ha registrado una ausencia del 18,24% de los facultativos que tenían que trabajar esta mañana en los centros sanitarios gallegos, mientras los sindicatos hablan de un apoyo «masivo» a pesar del cumplimiento de manera «escrupulosa» de los servicios mínimos.

