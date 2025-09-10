Galicia pide rescatar la AP-9 ante la «oportunidad» que brinda la UE

La mayoría de la Cámara gallega ha acordado este miércoles dar luz verde a una solicitud dirigida al Gobierno en la que volverá a pedir la ejecución del rescate de la AP-9 a raíz de un dictamen de la Comisión Europea que, considera el PPdeG, abre una «oportunidad única» para recuperar de manos de Audasa la titularidad de la autopista, en tanto que Bruselas emplaza al Ejecutivo para subsanar ciertos incumplimientos detectados en la prórroga de su concesión. La propuesta de los populares ha cosechado su aprobación gracias al apoyo de los socialistas gallegos y Democracia Ourensana (DO), pese a la abstención por parte del BNG, que aboga por que la moratoria sea «anulada» al considerar que el rescate supondría «llenar de nuevo los bolsillos de la concesionaria».

La Comisión había abierto dos expedientes a España por la misma cuestión:la ampliación, considerada irregular, de la concesión –autorizada en el 2000 por el gobierno de José María Aznar– de la AP-9 hasta 2048 sin que se convocase procedimiento alguno de licitación pública, ni se publicase la modificación en el Diario Oficial de la UE. Cuestiones en las que, incide también la CE, tampoco ha habido cambios durante este último cuarto de siglo.

Ahora, el organismo europeo recuerda que falta una semana para que venza el plazo concedido al Ejecutivo estatal para cumplir el dictamen que lo impele a subsanar la situación de la autopista. Es esta «oportunidad única», a ojos de los populares gallegos, la que debería hacer reflexionar al Gobierno sobre la conveniencia de proceder al rescate, y la que llevó a su grupo de la Cámara a formular la proposición no de ley que resultó aprobada ayer, reclamando el «inmediato rescate de la concesión» y la liberalización del peaje de la AP-9.

La ha defendido ante la Cámara el diputado del PPdeG Roberto Rodríguez, a juicio de quien «no se puede entender» la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a «evaluar ni siquiera la oportunidad de llevarlo [el rescate] a efecto». El popular ha reclamado «respeto y dignidad para Galicia», con una «AP-9 gallega y cien por cien gratuita». Y, en referencia directa a las prórrogas de las concesiones, «tanto la del Gobierno de Felipe González como la del Gobierno de Aznar», ha argumentado que «ninguna de las decisiones presentes o futuras que puedan suponer la transferencia o el rescate están, a día de hoy, condicionadas por una decisión pasada».

Disparidad en la oposición

La propuesta ha obtenido el respaldo afín de los socialistas y también el de DO, pero no el del Bloque, que ha optado por la abstención. Según su diputado Luis Bará, «el Gobierno central tiene que revisar de oficio la prórroga por vulnerar el procedimiento legal establecido (...), no tiene que rescatar la concesión como pretende el PP, porque eso sería una ruina para las arcas públicas« y beneficiaría a la empresa a cargo al «incrementar la compensación de lucro cesante». Además, ha argüido el nacionalista, «hay estudios que dicen que el coste que tendría la anulación de la concesión sería inferior a los pagos por peajes en la sombra y las bonificaciones».

En cambio, el PSdeG sí ha brindado su apoyo la moción, aunque no estuvo exento de críticas al PPdeG. Por un lado, a ojos de su diputado Carlos López Font, la iniciativa de los populares supone «una enmienda a la totalidad» a la política practicada por el PP en Madrid y es motivo de celebración que se esté «cada vez más cerca de la declaración de una posible ilegalidad de la prórroga« concedida por Aznar. Por otro, ha afeado el «silencio» del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda al respecto y, ha defendido que los gallegos «no son tontos» y saben quién aprobó la prórroga, así como quién sacó adelante las «bonificaciones»: «Estamos en el camino de la gratuidad gracias a Pedro Sánchez», reivindicó. Al final, ha instado al PPdeG a apoyar la enmienda presentada por su grupo –que fue rechazada– para reclamar que la Xunta asuma el rescate de las autopistas de su titularidad, caso de la AG-55 y la AG-57. Mientras, el diputado de DO, Armando Ojea, también ha emitido su voto a favor pero no tomó la palabra durante el debate.

MÁS INFORMACIÓN Los transportistas aprietan para liquidar la concesión de la AP-9

Por su parte, en respuesta a las críticas vertidas por los grupos socialista y nacionalista, Roberto Rodríguez ha esgrimido que los ciudadanos gallegos «saben que mañana no pagarán peajes por culpa de Aznar, sino por la culpa de quien hoy desgobierna España y por los que no son capaces de hacer que Pedro Sánchez cumpla lo que firmaron a cambio de su apoyo». Además, ha aprovechado su intervención para acusar al PSOE de impedir desde Madrid que se debata este rescate en la concesión, valiéndose también de la «complicidad» del BNG.