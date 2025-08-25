Suscribete a
Lucha contra las llamas

Estabilizado en Orense el mayor incendio: quedan tres activos, uno en Lugo

Progresan con éxito las labores para sofocar el segundo fuego más grande registrado en la historia de Galicia

La provincia orensana permanece en Situación 2, como el concello de Pobra do Brollón, tras surgir un nuevo foco

Las Indicaciones Geográficas, una segunda oportunidad para el rural

Labores de extinción del incendio de Avión (Orense), este lunes
Pablo Baamonde

SANTIAGO

El segundo incendio forestal más grande de la historia de la comunidad gallega ya se encuentra estable y bajo control tras diecisiete jornadas de lucha contra el fuego. Este lunes, cerca de la una del mediodía, se dieron por estabilizadas las llamas que asolaron cerca ... de 19.000 hectáreas de bosque en la provincia orensana, según informó la Consellería do Medio Rural, tras fusionarse dos focos originados en los municipios de Chandrexa de Queixa –los días 8 y 12– y otro en la de Vilariño de Conso –reactivado el pasado día 14–. Todo esto, un día después de que se lograse estabilizar el incendio de Larouco, en la misma provincia, que ya pasará a la historia como el de mayor afectación en Galicia hasta la fecha, con cerca de 30.000 hectáreas abrasadas en 11 días.

