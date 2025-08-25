Estabilizado en Orense el mayor incendio: quedan tres activos, uno en Lugo

El segundo incendio forestal más grande de la historia de la comunidad gallega ya se encuentra estable y bajo control tras diecisiete jornadas de lucha contra el fuego. Este lunes, cerca de la una del mediodía, se dieron por estabilizadas las llamas que asolaron cerca ... de 19.000 hectáreas de bosque en la provincia orensana, según informó la Consellería do Medio Rural, tras fusionarse dos focos originados en los municipios de Chandrexa de Queixa –los días 8 y 12– y otro en la de Vilariño de Conso –reactivado el pasado día 14–. Todo esto, un día después de que se lograse estabilizar el incendio de Larouco, en la misma provincia, que ya pasará a la historia como el de mayor afectación en Galicia hasta la fecha, con cerca de 30.000 hectáreas abrasadas en 11 días.

Actualmente permanecen activos tres fuegos en la Comunidad: dos en Orense, que sigue en Situación 2 desde hace unas dos semanas, y uno en el municipio lucense de Pobra do Brollón, donde este lunes por la tarde se declaró la misma situación tras registrarse un nuevo foco, debido a su proximidad a los núcleos de Golmar, Conceado y San Pedro. En cuanto a los dos otros fuegos, el último en registrarse se inició en el concello de Avión a las 17.09 del domingo y ahora quema una superficie estimada de 70 hectáreas en los límites de la parroquia de Nieva. Sigue también activo el de Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, con cerca de 4.400 hectáreas calcinadas en Galicia tras haberse propagado a Orense el fuego iniciado el jueves 14 en la localidad zamorana de Porto.

Por otro lado, en torno a las 11.36, se dio por controlado el incendio forestal de Vilaboa (Pontevedra), en la parroquia de Santa Cristina de Cobres, que se había iniciado el jueves 21 a las 16.37, quemando alrededor de 70 hectáreas. También allí, durante la tarde en la que fue declarado se activó el nivel 2 de emergencia como medida preventiva por la proximidad al núcleo de Vilar.

Además, siguen estabilizados cinco incendios, todos en la provincia orensana: el citado fuego de Larouco, en la parroquia de Seadur (30.000 hectáreas calcinadas en territorio gallego); y los de Oímbra y Xinzo de Limia, en las parroquias de A Granxa y Gudín (17.000 hectáreas); A Mezquita, en la parroquia de A Esculqueira (10.000 hectáreas); Carballeda de Avia y Beade (4.000 hectáreas), y Vilardevós, en la parroquia de Vilar de Cervos (900 hectáreas).

Además del de Vilaboa, otros seis incendios permanecieron controlados, cinco de ellos en Orense: Maceda, en las parroquias de Santiso y Castro de Escuadro (3.500 hectáreas); Vilardevós, en la parroquia de Moialde (600 hectáreas); Montederramo, en la parroquia de Paredes (120 hectáreas); dos en Riós, en la parroquia de Trasestrada (40 hectáreas) y en la parroquia de Fumaces e a Trepa (100 hectáreas), y Carballedo, en la parroquia de A Cova (100 hectáreas).

Por otro lado, según informó la Guardia Civil tras avanzarlo el presidente gallego, Alfonso Rueda, el Instituto Armado detuvo el lunes en Arbo (Pontevedra) al presunto autor de uno de los incendios forestales que afectaron a la Comunidad estos días, si bien por el momento no trascendió información sobre cuál de ellos habría provocado. Además, se investiga a dos personas en la provincia pontevedresa –un vecino de Salvaterra do Miño y otro de Ponteareas– como presuntos autores de un incendio forestal por imprudencia en la primera de estas dos localidades. En concreto, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Tui investiga a un hombre de 60 años y a otro de 40, respectivamente, por su posible relación con el origen de un incendio el 28 de julio en el monte Codesal, en la parroquia de Pesqueiras, en el que ardieron 56 hectáreas, recogió Ep.

La Benemérita ratificó que uno de los investigados sería el conductor de un tractor que supuestamente provocó el incendio cuando realizaba un desbroce bajo de la línea eléctrica. El segundo es el propietario de la empresa que realizaba la labor, la cual llevaban a cabo a cabo sin autorización del organismo competente. Las diligencias fueron puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Ponteareas.

«Imprescindible» prevenir

Rueda llamó a extremar la vigilancia contra los incendiarios y defendió la necesidad de medidas urgentes para prevenir escorrentías en zonas quemadas. Durante su visita a Mougás (Oia), donde evaluó el impacto de un incendio ya extinguido, consideró «imprescindible» la limpieza de zonas susceptibles y alertó de que, según «el responsable provincial», en ese caso «había evidencias de intencionalidad».