Las Indicaciones Geográficas, una segunda oportunidad para el rural Un estudio de la USC vincula la adopción de estas figuras a la reactivación del campo

En plena oleada de incendios, se repiten las voces que apelan a que lo verdaderamente clave sería intervenir durante el invierno para prevenir crisis como la que estamos viviendo. Enseguida se apunta, entre las posibles soluciones, actuar para revertir la despoblación del rural y que así, dotándolo de nuevos usos, se evite la existencia de grandes masas forestales descuidadas que en verano se convierten en combustible para el fuego.

Uno de los posibles usos de ese territorio, el más socorrido, son las explotaciones ganaderas y agrarias. Y la Universidad de Santiago de Compostela ha estudiado cómo la creación de Indicaciones Geográficas (IG) –por ejemplo, las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)– puede favorecer, precisamente, esa actividad. Aunque la respuesta a esta pregunta plantea algunas dudas, a la vista de las conclusiones de la tesis firmada por el doctor Rubén Boga bajo la dirección del profesor Valerià Paül de Geografía en la USC.

El estudio, titulado Geografías críticas de los procesos de construcción y de gestión de las figuras de Indicación Geográficas para productos agroalimentarios, para el que se realizaron más de un centenar de entrevistas a productores, responsables políticos y otros perfiles, analiza diferentes casos de Europa y América Latina. Entre ellos, dos productos gallegos que cuentan con DOP: el Pimiento de Herbón –más conocido como «de Padrón»– y el Queso del Cebreiro.

La conclusión general es que «se pudo demostrar la capacidad de este tipo de figuras para proporcionar beneficios de diversa índole que se pueden relacionar con el concepto de desarrollo rural», pero, como siempre, esto depende de «toda una serie de circunstancias»: «ambientales, económicas y culturales, mercados, regulación....». También es importante el impulso con el que cuenten las IG por parte del ámbito político y, en Galicia, «se reportó un elevado grado de apoyo por parte de las instituciones públicas, sobre todo, a través de la agencia AGACAL [Agencia Gallega de Calidad Alimentaria], que favoreció promocionar a las IG del Queso del Cebreiro y del Pimiento de Herbón».

En el caso de estas dos, las entrevistas revelaron «de manera unánime la relevancia que tuvo la consecución de sus IG para contrarrestar el declive de estas producciones, sustentarlas en el territorio y generar nuevas oportunidades económicas a partir de ellas». Sin embargo, añade el autor del estudio, «resulta difícil determinar el grado de importancia atribuible a las propias IG frente al rol ejercido pro las empresas o organizaciones de productores involucradas en su impulso». En la práctica, el trabajo revela que muchas queseras artesanales lucenses iniciaron su actividad a partir de la obtención de la IG del Queso del Cebreiro. Y que, en el caso del Pimiento de Herbón, a raíz de otorgarle esta distinción empezaron a desarrollarse «numerosos productos derivados, como mermelada de pimiento, pimienta roja y verde, bombones, helados, cervezas, etc.».

«Otro aspecto muy concreto en el que las IG afectan positivamente a los territorios en los que se sitúan», continúa la investigación, «es en su promoción», caso, de nuevo, del Pimiento de Herbón y el Queso del Cebreiro. Ambas distinciones permitieron a los «pequeños agricultores que participan en ellas acceder a ferias y exposiciones agroalimentarias de carácter nacional e internacional, lo que comportó promocionar el topónimo de estos lugares o regiones junto a sus productos. En este sentido, se comprueba que la valorización de una determinada producción a través de una IG contribuye a la promoción territorial de su región». Esto, muchas veces, es sinónimo de atracción de turismo.

Sin embargo, la investigación concluye que si entendemos el desarrollo rural al margen de los aspectos económicos, más desde un punto de vista de la «sostenibilidad» o en un sentido «social y cultural», los beneficios no están tan claros. Sí ve correlación, no obstante, en cuanto a la «conformación de un sentido de identidad o de pertenencia al territorio». En el caso del Pimiento de Herbón, «se manifestó que, en el largo proceso hacia la consecución de la IG, la reivindicación de la originalidad de su producción acabó por reforzar -entre algunos- un sentimiento de identidad cargado de profundas connotaciones patrimoniales», zanja el estudio.

Más temas:

Gastronomía