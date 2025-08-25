Rueda le pide a la oposición que sea «constructiva» y «no busque más tensión» Besteiro habla de «devastación» ante el «abandono del rural» del PP y Pontón, de la «peor gestión de los incendios de nuestra historia»

Aunque las cosas van cada vez a mejor en lo que a los incendios se refiere, el presidente de la Xunta dice seguir centrado en las tareas de extinción de las llamas que aún arden en Galicia y mantiene su pretensión de «huir de las polémicas». Por eso le pide a la oposición que cambie su estrategia, que sea «constructiva» y que «no busque más tensión». Pero poco antes de su llamada a la calma, Ana Pontón lo responsabilizaba de la «peor gestión de los incendios de nuestra historia» y José Ramón Gómez Besteiro, de la «devastación» que evidencia el «abandono del rural».

En una visita a Vilamartín de Valdeorras, afectado por el incendio de Larouco, el más grande de la historia de Galicia, el secretario xeral delPSdeG aseguró que fuegos como ese no son «fruto del azar», sino «el resultado de un abandono prolongado». «La Galicia interior lleva demasiado tiempo olvidada por el PP y cuando llega el incendio, nos quedamos indefensos frente al fuego», defendió.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG anunció desde el Parlamento que impulsará una comisión de investigación para depurar responsabilidades por unos incendios que, sin embargo, ya atribuye a Alfonso Rueda al fallar, según un comunicado de los nacionalistas gallegos, en tres frentes: prevención, dinamización del medio rural y gestión de la crisis.

A pesar de estos ataques, el mandatario gallego deja la mano tendida: «Si quieren ser constructivos con aportaciones, bienvenidos», aunque no descarta que todo vaya «a consistir en hacer lo que han hecho siempre: dar datos falseados, jugar simplemente a la demagogia» ante situaciones muy tensas «que han vivido estando de vacaciones». Así las cosas, Rueda les ha pedido que «no busquen más tensión de la necesaria».

Dos focos activos

Según los datos actualizados por Rueda, son ya solo dos los focos que permanecen activos en Galicia este lunes. El más reciente es el que se inició la tarde del domingo en la parroquia de Nieva del concello orensano de Avión, con una superficie estimada de 70 hectáreas. El otro incendio activo, también en la provincia de Orense, es el de Carballeda de Valdeorras, con 4.400 hectáreas arrasadas, mientras ya se habría estabilizado el fuego en Vilariño de Conso, que junto al iniciado en Chandrexa de Queixa suma una extensión de 19.000 hectáreas.

El presidente de la Xunta también informó, a la espera de más datos, de la detención de un incendiario en el municipio pontevedrés de Arbo. Entre tanto, según el parte facilitado por el Complejo Hospitalario de A Coruña (Chuac), el brigadista de 23 años herido durante las tareas de extinción en el municipio orensano de Oímbra ha recibido el alta hospitalaria, al presentar una evolución favorable. Sin embargo, los otros dos brigadistas heridos en ese mismo incendio, de 18 y 26 años, y un bombero de 46 siguen ingresados en la Unidad de Quemados del Chuac.